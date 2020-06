Must read: Ergste achter de rug?

Nog vijftien jaar lang lage rente

Bij de ECB blijven de kosten voor de baten uit gaan. Het lijkt er in de verste verte niet op alsof Lagarde het superruime monetaire beleid zal wijzigen, aldus Edin Mujagic.

Meer kennis, betekent meer beleggingsrisico

Bij behavioral finance wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van beleggers. Uit een nieuwe studie blijkt dat vrouwen wel wat optimistischer kunnen zijn als het om beleggen gaat.

Zoek bedrijven aan de goede kant van de verandering

Michael Smith, fondsmanager bij Wells Fargo, wint met zijn team de fund award in de sterkste - en drukste - asset class ter wereld: Amerikaanse largecaps. Een interview.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Vecht niet tegen Fed en tech, extra kansen dollarobligaties EM, op naar PEPP+, disruptie versnelt, acht crisislessen, acties centrale banken leiden (nog) niet tot inflatie, en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Groei aan de horizon

The German economy has passed the trough of its coronavirus recession and is starting to grow again, according to the Bundesbank https://t.co/Se9Plk9hud pic.twitter.com/BLcyVAQrCL