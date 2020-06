Must read: Is groter beter?

Must read

a.s.r. vermogensbeheer zet in op duurzaam met indexplus

Mark van Engelen, Hoofd Fondsmanagement en External Managers Monitoring bij a.s.r. vermogensbeheer is trots dat zijn team voor de vierde keer de Lipper Group Award Mixed Assets Small heeft gewonnen. De duurzame indexplus-beleggingsstrategie van de vermogensbeheerder werpt wederom vruchten af.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Vecht niet tegen Fed en tech, extra kansen dollarobligaties EM, op naar PEPP+, disruptie versnelt, acht crisislessen, acties centrale banken leiden (nog) niet tot inflatie, en nog veel meer opinies.

Geef dividendaandelen niet op

Dividendaandelen horen thuis in elke beleggingsportefeuille en het herstel zal komen, aldys Hugh Gimber van J.P. Morgan AM.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Family office neemt klanten en medewerkers van ABN Amro MeesPierson over

Capital Support uit Den Haag neemt een deel van de werkzaamheden van private bank ABN Amro MeesPierson. Het gaat hierbij om zowel activiteiten als werknemers van de afdeling Bewind en Executele, een onderdeel dat verantwoordelijk is voor de afwikkeling van nalatenschappen en de bescherming van familievermogens tegen ondeskundig of roekeloos beheer.

Zou het dan?

Al 28 jaar is Australië recessievrij. Nu lijkt het er dan toch van te gaan komen.

Olie kan verder omhoog

An oil CEO says crude prices could surge 90% to $70 by fall because US firms have 'over-cut production' https://t.co/S6VMcGfFwf — Business Insider (@businessinsider) June 4, 2020

Banen ook voorgoed weg

How 2 out of every 5 jobs lost during COVID-19 may not come back https://t.co/tUA0MXk11C #economics #covid19 pic.twitter.com/gxeVdKn2hn — World Economic Forum (@wef) June 4, 2020

Groter is beter?

Asia’s stock market is increasingly reverting to the U.S. trend of dependency on a handful of stocks https://t.co/TwhT9mbgHA pic.twitter.com/ua8xeoI3Ko — Bloomberg Markets (@markets) June 4, 2020

