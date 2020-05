Must read: Hoe erg kan het worden?

Must read

Topassetallocators positiever over aandelen dan consensus

De top 15-assetmanagers is duidelijk optimistischer over aandelen dan de rest. Waarom zien deze professionals het zo zonnig in? Vooral dankzij de omvangrijke steunpakketten van overheden en centrale banken, aldus Eelco Ubbels.

Particuliere beleggers stappen massaal in aandelen

Er is niet voor niets een rij bij brokers. Best vreemd gezien de coronacrisis, maar beleggen is nu goedkoper, jongeren zien dit als een kans om rijk te worden en er wordt zeker ook belegd uit verveling.

Covid-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De hunt for yield gaat verder, beste kansen voor aandelen, koop Europese banken, markt private debt floreert, Italiaanse schuld koopwaardig, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

BNP Paribas AM: Nieuwe trends in digitale technologie

De wereldwijde COVID-19 lockdown versnelt de adoptie van nieuwe technologieën. Welke kansen kan dit voor beleggers opleveren?

Hoe erg kan het worden?

The risks of Trump vs. China are mounting. The question for CEOs, investors and policy makers is just how bad things will get https://t.co/O6JtuNIHjY pic.twitter.com/6czCZIoWG2 — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2020

Alleen woorden is ook nog genoeg

On top of its massive QE programme, the Fed launched an alphabet soup of 11 special emergency schemes in the Covid crisis. It has barely touched them, but managed to make them work through the power of words alone.https://t.co/P1ey2FlHCp pic.twitter.com/I0WyHNhQA4 — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 28, 2020

Koffie is het nieuwe goud

Aandelen DE doen het goed.

Hoe ziet reizen er straks uit?

Wordt het ooit weer zoals vroeger?

En weer omhoog