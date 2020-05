Must read: Neem meer obligatierisico

Must read

Dividendbetalingen dalen dit jaar tussen 15% en 35%

Dividendbeleggers zullen dit jaar minder dividend tegemoet zien, zo is zeker. Janus Henderson Investors heeft de verwachte dividendschade in kaart gebracht. De grootste pijn zit in Europa.

Dit zijn de winnaars van de Lipper Fund Awards 2020

Een bijeenkomst was niet mogelijk, dus hebben we een digitaal tijdschrift gemaakt met daarin alles over de Lipper Fund Awards 2020. Lees de interviews met de winnaars en hun visies op het post-corona-beleggingslandschap.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Professionele beleggers pessimistisch, de 5 rouwfasen van een goede marktcrisis, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, de winnaars van vandaag zijn de winnaars van morgen, betere kansen in de VS, beleggers zoeken het in bedrijfsobligaties, goud vliegt wel verder, en méér opinies.

Obligatiebeleggers opereren in een bijzondere tijd

One of my favorite charts. Interest rates since 3000BC. pic.twitter.com/vxFRIkpNWl — jeroen blokland (@jsblokland) May 19, 2020

Wat kost de coronapandemie?

Het bedrag van 82 biljoen dollar komt voorbij.

Economie komt langzaam weer op gang

Pintransacties laten zien dat economie stapsgewijs weer meer op gang komt:

1. Non-food liet als eerste weer stijgende lijn zien

2. Contactberoepen volgden 11 mei

3. Binnenkort volgt ook 'recreatie'

Meer over #Corona en ons pingedrag? Zie https://t.co/0n1MWKiAiR @ING_Econoom #ING pic.twitter.com/BMHcRBeBg5 — ING Economie (@INGnl_Economie) May 20, 2020

De spreads zijn breed,

dus obligatiebeleggers doen er verstandig aan om meer risico's te nemen, zo wijst onderzoek uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nu beleggen in aandelen?

Prima idee, maar doe dat dan wel voor de lange termijn, betoogt Market Watch-columnist Mark Hulbert. Nederlandse topbeleggers hebben hier ook een mening over.

Grenzen moeten deze zomer wel open

De Zuid-Europese landen zijn sterk afhankelijk van de inkomsten van toeristen. Hoe sterk zocht RTL Z uit.

Italië en Frankrijk profiteurs?

Merkel-Macron €500bn recovery fund proposal could turn #Italy and #France into net beneficiaries from EU budgets. So far both countries are net contributors to the EU budget. https://t.co/fGc3ARs65L via @welt pic.twitter.com/RLBaugElbj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 20, 2020

Uitpuilende kassen

Waarom Cor Wijtvliet gelooft dat beleggers in Japan moeten wezen.

De waardefactor is NIET dood

"The long-term evidence suggests that, as a risk factor, value is likely to mean-revert. So if you managed to hold on so far, then don’t give up on it now." Hier is het hele verhaal.

Corona verstoort ook groene energierevolutie

Voor het eerst in 20 jaar loopt de groei van groene energie volgens het IEA terug.

De fossiele luchtvervuiling loopt harder terug