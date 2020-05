Must read: Kan Buffett het nog wel?

Must read

Plus: Vier topbeleggers over waardering aandelen, eind 2021 volledig herstel, India wil plaats China overnemen, en méér.

Aandelen: wegblijven of heel goed kiezen

Terwijl een deel van de professionele beleggers in afwachting is van een tweede correctie (er komt geen V-vormig-herstel) zijn er ook beleggers die positief blijven (kwestie van de juiste keuzes maken). Wie krijgt er gelijk? Lees de visies van Ewout van Schaick (NN IP), Ralph Wessels (ABN AMRO), Sander Zondag (BNP Paribas OBAM) en Joost van Leenders (Kempen).

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Beleggers zoeken het in bedrijfsobligaties, goud vliegt verder, uiteindelijke coronaschade valt mee, sectorkansen zijn sterk verschillend, en méér opinies.

Negatieve Amerikaanse rentes niet langer uitgesloten

Goldman Sachs houdt rekening met een Amerikaanse aandelencorrectie van rond de 20%. Bovendien is het goed mogelijk dat de Fed alsnog voor negatieve rente kiest.

Buffett kan het niet meer?

Grote investeringen (behalve Apple dan) pakten verkeerd uit. De S&P 500 doet het al jaren beter. Kan hij het nog wel? Nee, schrijft Howard Gold. Ja, zegt Mark Hulbert. Feit is dat Buffett's beleggingsvehikel Berkshire Hathaway dit jaar op een verlies staat van 25%.

De klap moet nog komen

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent. Het corona-effect op de Nederlandse economie was dus groot, maar minder erg dan in buurlanden. Het economisch beeld blijft wel somber. #RaboResearch https://t.co/xApoRkzE74 — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) May 18, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het goede nieuws: Eind 2021 is er volledig herstel

President centrale bank VS: economie krimpt mogelijk ruim 30 procenthttps://t.co/K2p5P66jSB pic.twitter.com/LKUJL6dssH — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) May 18, 2020

De ene berenmarkt is de ander niet

De coronacrisis produceert andere sectorverliezers dan we normaal gewend zijn.

Eén ding is zeker

Nasdaq is nog lang niet klaar met stijgen.

Daar komt India

De Indiase leider Narendra Modi grijpt de coronacrisis aan om het nieuwe China te worden. Terwijl de Chinezen gewantrouwd worden door de VS en Europa, presenteert India zich als veilig alternatief voor investeerders. "Veel multinationals willen niet langer afhankelijk zijn van China". Lees de uitvoerige analyse van RTL Z.

Wat doet de olieprijs?

Beleggen in olie: recent herstel olieprijs kan makkelijk stuklopen op $40, voor langere termijn is flink rendement mogelijk https://t.co/3m1YZ1gn5z — Business Insider Nederland (@BINederland) May 18, 2020

Steun is er van de Amerikaanse regering

Die ziet meer winst in fossiel dan in alternatieve energieën.

Trump administration slaps solar, wind operators with retroactive rent bills at a time when the industry is struggling with the fallout of the coronavirus outbreak, according to company officials https://t.co/aJTX0A2JiT via @nicholagroom pic.twitter.com/OlemNvoq8z — Reuters Business (@ReutersBiz) May 18, 2020

Klant gaat CDD-kosten betalen

Bij elkaar opgeteld besteden de Nederlandse banken miljarden euro’s aan de inhuur van specialisten in de strijd tegen witwassen. Die kosten drukken op de winstgevendheid van banken. Het lijkt daarom een kwestie van tijd dat banken de kosten van CDD gaan doorberekenen.