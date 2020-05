Must read: Economische impact op een rijtje

Back to the seventies met stagflatie light

Na de coronacrisis zouden we wel eens een periode kunnen krijgen met lage groei en stijgende inflatie, aldus Edin Mujagic. Stagflatie is voor aandeelhouders lastig, maar obligatiehouders verdienen niks meer dan.

Zoekt Trump weer ruzie met China?

De spanningen tussen de VS en China lopen de laatste weken weer op. ING Bank denkt dat het voorlopig bij verbale aanvallen van Trump blijft. Maar de instrumenten om zijn favoriete zondebok een hak te zetten, staan klaar.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Duits gerechtshof slecht voor staatsobligaties, stijging aandelenmarkt is logisch, er is meer helicoptergeld nodig, liever cash dan aandelen, dat waren de oliedividenden, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De ene ETF is de andere niet

BlackRock, State Street en een paar andere assetmanagers willen dat de definitie van ETF's aangescherpt wordt.

De oliemarkt herleeft

De olieproductie zit op het laagste niveau in negen jaar, maar er gloort licht aan het eind van de tunnel.

