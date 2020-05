Must read: De val van een oliereus

Must read

Zijn aandelen te duur?

Ondanks dramatische economische cijfers en fors dalende winsten herstelden aandelenbeurzen sterk na de sell-off in maart. Zijn aandelenbeleggers blind voor de negatieve effecten van de coronacrisis? Vier Nederlandse topbeleggers wegen de markt.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Duits gerechtshof slecht voor staatsobligaties, stijging aandelenmarkt is logisch, er is meer helicoptergeld nodig, liever cash dan aandelen, dat waren de oliedividenden, en méér opinies.

De Fed gaat los met opkopen

De Federal Reserve is volgens Ariel Bezalel van Jupiter AM de Rubicon overgestoken. Er is geen weg meer terug. Na bedrijfsobligaties gaat de Fed waarschijnlijk ook aandelen kopen. Voor een obligatiebelegger is dat goed nieuws.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ExxonMobil niet meer de grootste

De val van een oliereus. Van het grootste bedrijf naar niet eens in de top-10 op basis van market cap.

De slordige schuldenberg van EM

De coronacrisis zal ervoor zorgen dat emerging markets hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Het zal een bende worden.

Voor altijd thuis werken?

Het mag bij Twitter.

Rabo praat politiek

De coronacrisis geeft meer mensen het gevoel dat de grip op hun eigen leven ze ontglipt. Dit is onder meer een belangrijke factor achter populistische sentimenten. Daarom is het van groot belang dat bevordering van grip een beleidsdoel is. #RaboResearch https://t.co/7nlwgrIlxp — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) May 14, 2020

Crisiseffect

Coronacrisis hakt erin op arbeidsmarkt: kwart minder vacatures https://t.co/OJgO1ZQ0Rd pic.twitter.com/McVQi2fQBL — RTL Z (@RTLZ) May 14, 2020

