Must read: Chips zijn de nieuwe olie

IEX Fonds 40: Tech en goudfondsen leiden herstelrally

In de IEX Fonds 40 profiteerden vooral tech-, goud- en gezondheidsfondsen van het beursherstel afgelopen maand. Ook high yield trok aan. Vastgoedfondsen daarentegen gingen verder omlaag. Wat deed de rest?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Duits gerechtshof slecht voor staatsobligaties, stijging aandelenmarkt is logisch, er is meer helicoptergeld nodig, liever cash dan aandelen, dat waren de oliedividenden, en méér opinies. Zoals:

De aandelenkoersen zitten weer in de lift, maar voor hoelang? En hoe moeten beleggers omgaan met het risico van een tweede coronagolf? https://t.co/mHAqXfHd2s pic.twitter.com/cKEnw9Z0We — Pictet AM Nederland (@PictetAM_NL) May 12, 2020

Beurs moet wel omlaag

Volgens Mark Hulbert van Marketwatch staan de koersen over een jaar zeker lager dan nu, want economische indicatoren kunnen niet worden genegeerd.

Hedge Fund legend Stan Druckenmiller says Risk-Reward in stocks is worst he’s seen. Says the prospect of a V-shaped recovery in the US is “a fantasy.” Says stimulus programs aren’t building growth. https://t.co/x3cojj2TD3 pic.twitter.com/yeKTOUHUTM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 13, 2020

Deflatie is een grotere zorg

Doemdenkers die waarschuwen voor hyperinflatie hebben volgens Barry Ritholtz weinig oog voor de economische feiten. Die wijzen namelijk precies de andere kant op.

Japan gaat ook al niet goed

#Japan's ECO Watchers Survey Expectations Index fell to another record-low in April. pic.twitter.com/MHiouTGMCS — jeroen blokland (@jsblokland) May 13, 2020

Luister niet naar hedgefundmanagers

Hun naar buiten gebrachte aandelentips en beleggingsideeën pakken namelijk zelden tot nooit goed uit.

Waardeaandelen waren nog nooit zo goedkoop

Het maakt niet uit welke indicator je er tegenaan gooit. "We think the medium-term odds are now, rather dramatically, on the side of value, with no “this time is different” explanation we can find (and we’ve tested a lot of them!) holding a drop of water and no other period in the 50+ year history matching today. It has certainly been excruciating getting here, but here we are, and it’s never looked cheaper looking forward. This is where long-term investors make their bones." Sterke studie.

Chips zijn de nieuwe olie

Jan-Willem Nijkamp: "De toenemende vraag naar clouddiensten, hogere internetsnelheden en extra apparatuur om vanuit huis te werken lijken een positief effect op de chipindustrie te hebben. Zelfs gedurende de huidige crisis blijft de vraag naar meer chips voor rekenkracht en opslag van data groeien." Dus semi's kopen?

Big tech heeft geen last van coronavirus. Integendeel

Naomi Klein: How big tech plans to profit from the pandemic https://t.co/LfDKKJmtDx — The Guardian (@guardian) May 13, 2020

Olieproducenten in het nauw

Saoedi-Arabië verlaagt zijn olieproductie vanaf juni met nog eens 1 miljoen vaten per dag. Het is een nieuwe poging om de olieprijs weer omhoog te krijgen. Kleine kans dat het een hogere prijs oplevert.

Pas op voor corona-aasgieren

Coronamaatregelen verminderen?

Een simpel rekensommetje geeft het antwoord. Rekent u mee.