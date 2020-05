Must read: Optimisme regeert

Must read

Plus: Profi's kopen health care, lagere winsten dus hogere koersen, consument moet het doen, en méér.

Beleggingsconsensus: Sector health care is de grote favoriet

Wie de adviezen van professionele beleggers volgt, koopt Amerikaanse aandelen in de sectoren Gezondheid, IT en Communication Services, terwijl het obligatiedeel van de portefeuille wordt ingevuld met opkomende marktenschuld en kredietwaardige bedrijfsobligaties.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Er is meer helicoptergeld nodig, ontwikkelde markten herstellen langzamer, liever cash dan aandelen, het handelsconflict is niet voorbij, big tech grote winnaar coronacrisis, voorsorteren op een nieuwe bull run, dat waren de oliedividenden, en méér opinies.

Lagere winsten dus hogere koersen

Zijn beleggers gek geworden of krijgen zij gelijk? Lees de analyse van Marketwatch.

Obligatiehouders klagen over gebrek aan informatie

Steeds meer Europese bedrijven laten vanwege de coronapandemie conference calls niet doorgaan. Voor obligatiehouders is dat een probleem, want zij moeten nu keuzes maken zonder actuele informatie.

Als het schaap ...

Ofwel, de toekomst is totaal onvoorspelbaar

Zeven belangrijke grafieken die een maand geleden voor onmogelijk werden gehouden. De markt gaat in ieder geval zijn geheel eigen gang.

Economisch herstel?

De consument moet het volgens Jan-Willem Nijkamp doen.

Tip van een hedgefundmanager

Welke twee assets Mark Spiegel koopt als de inflatie (door de financiële stimuleringsprogramma's) toch weer de lucht in schiet.

Help!

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. In het lopende kwartaal zet een meerderheid van de ondernemers zich schrap voor een lagere omzet. Dat gaat bij de meeste ondernemingen waarschijnlijk gepaard met een verlies van banen, aldus RTL Z. Banken helpen wat ze kunnen.

Het heeft vleugels en staat aan de grond

Opmerkelijk hoe lang de niet door de staat geholpen prijsvechters kunnen blijven doorvliegen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

