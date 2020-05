Must read: De beurs is een topcasino

Must read

Coronacrisis doet Europese fondsenindustrie pijn

De cijfers over het eerste kwartaal van de Europese fondsenindustrie vallen niet mee. Detlef Glow van Lipper presenteert de data en bijbehorende grafieken.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Big tech is de grote winnaar coronacrisis, voorsorteren op een nieuwe bull run, DWS negatiever over wereldeconomie maar verwacht toch positief aandelenrendement, dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, en méér opinies.

Als beleggen in aandelen een potje roulette is

Dan is de gemiddelde winstkans op elke 100 dollar 5 dollarcent per dag. De winstkansen lopen natuurlijk flink op als er meer potjes worden gespeeld, ofwel als aandelen langer worden aangehouden. Leuk verhaal!



Healthcare profiteert van drie groeifactoren

Gezondheidszorg wordt altijd al gezien als een relatief defensieve sector. Maar het tempo waarin er nu veranderingen optreden in de sector, maakt het extra aantrekkelijk om erin te beleggen, stelt John Bowler, fondsbeheerder en sectorspecialist bij Schroders.

Goud doet het trouwens ook goed

#Gold on course to fresh highs? Global holdings in bullion-backed ETFs have just hit a record >3,000 tons in a sign of continued allocations by investors in time money printing.

Corona & Nederland

Economen van ABN AMRO onderzochten welke sectoren in de Nederlandse economie het sterkst getroffen worden. Met name leisure, industrie en retail moeten dit jaar rekening houden met economisch noodweer.

Indiase PMI naar 5,4!?

This is just 'wow'! #India's Services #PMI collapsed to 5.4 in April, down from 49.3.

5.4...



5.4... pic.twitter.com/st3t8kKaL2 — jeroen blokland (@jsblokland) May 6, 2020

Extra meewind door quarantaine

Echt alles zit de markt van videogames mee volgens VanEck.

Beleggen in de mist

Het is redelijk normaal dat beurzen stijgen in tijden van recessie. Nu met de coronapandemie is er echter iets geks aan de hand. Er wordt geanticipeerd op een herstel, waarvan niemand weet wanneer dat komt en hoe fors het zal zijn.

Lopen beurs en olieprijs te hard van stapel?

Ik ben verbaasd over de kracht van de kracht van de winst op de beurzen, zegt Bob Homan van ING. De markten dansen op een vulkaan door vooruit te lopen op de heropening van delen van de economie, denkt beurscommentator Durk Veenstra. Kijk naar de nieuwste RTL Z Voorbeurs.

5G is een gamechanger

Aldus Yan Taw van vermogensbeheerder Neuberger Berman.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).