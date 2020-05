Must read: Niets stopt de beurs

Must read

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Big tech grote winnaar coronacrisis, voorsorteren op een nieuwe bull run, DWS negatiever over wereldeconomie maar verwacht toch positief aandelenrendement, dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, en méér opinies.

Crisis legt zwakke plekken bloot

Volgens columnist Cor Wijtvliet van Investing.com toont het financieel bestel zich wederom kwetsbaar.

Ach, het is maar geld

Unprecedented! The US expects to borrow a massive USD 3 trillion, or 14% of nominal #GDP, during Q2 alone. Current outstanding public #debt USD 25 trillion. pic.twitter.com/qMKaEgCdny — jeroen blokland (@jsblokland) May 4, 2020

De financiële klant heeft duidelijke wensen

Het vertrouwen in de beleggingsindustrie is nog niet hersteld. Dat blijkt uit de laatste jaarlijkse enquête van CFA Institute onder particuliere én institutionele beleggers. Vooral meer transparantie over vergoedingen en andere kosten is gewenst. Wat nog meer?

EM: China neemt rol IMF en Wereldbank over?

China’s overseas lending and the looming developing country debt crisis https://t.co/isxfTMXWRf — Fabrizio Goria (@FGoria) May 5, 2020

Hobbeltje

Waarom aandelen volgens Michael Wilson van Morgan Stanley gewoon weer verder stijgen.

Coronapandemie impuls deglobalisering

The pandemic adds momentum to the deglobalisation trend https://t.co/Lchp1P4QGG — Fabrizio Goria (@FGoria) May 5, 2020

Chinese industrie herstelt, consument doet nog niet mee

China is bij de bestrijding van het coronavirus in front of the curve, zoals dat heet. Het land voerde als eerste lockdowns in en probeert nu terug te keren naar normaal. Met de industrie gaat het inmiddels aardig bergop, de dienstensector blijft achter, net als de consument. ABN Amro analyseert.

KPMG en CISL lanceren tool om impact te meten

KPMG en het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) gaan samenwerken om de maatschappelijke impact van beleggingen beter zichtbaar te maken.

Tussen de #coronacrisis en de klimaatcrisis zijn opvallende parallellen te trekken, volgens @peterbijlWilkes



Bekijk het heel gesprek op onze site: https://t.co/jsm7sDl8Kc pic.twitter.com/ybdIUuJXPy — RTL Z (@RTLZ) May 4, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is stuivertje wisselen.

