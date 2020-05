Must read: Sell in may?

Must read

Debat: ETF-markt blijft wél hard doorgroeien

In tegenstelling tot Ewout van Schaick van NN IP en Lars Dijkstra van Kempen Capital verwacht Philippe Roset van SPDR ETF's dat de populariteit van ETF's aanhoudt. “Actieve managers kunnen steeds beter actieve keuzes maken met ETF’s.” Wie krijgt er gelijk?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Voorsorteren op een nieuwe bull run, DWS negatiever over wereldeconomie maar verwacht desondanks positief aandelenrendement, dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, ruimte voor inflatie, reken niet op een V-herstel, 2008 was erger, en méér opinies.

Economie omlaag, koersen toch omhoog

Dat is niet onlogisch. "So it’s not remotely surprising to me that the stock market has recovered because it’s now trying to guess when those other variables will recover. And if they do recover, then there’s a very real chance you’re going to see record profits in 2021 and 2022." Hier het hele verhaaltje.

Ook scherpe daling PMI Nederland. Met 41,3 laagste cijfer in 11 jaar. Nieuwe orders en productieverwachtingen dalen met ongekende cijfers. #coronavirusNederland https://t.co/fiv8dVySbR pic.twitter.com/HR9NOIC4ow — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 4, 2020

Coronawinnaars

5 bedrijven wegen inmiddels meer dan 20% van de S&P 500. Jeroen Blokland heeft de grafiek.

Nieuwe handelsoorlog dreigt

De regering Trump wil Beijing straffen voor de uitbraak van het coronavirus en de VS minder afhankelijk maken. Ofwel, de importtarieven gaan verder omhoog, meldt Reuters.

Sell in may?

Is de beurs te ver op de muziek vooruitgelopen en moeten we kijken naar de oude beurswijsheid 'sell in may and go away'? Beursexperts zijn in ieder geval somber, vertelt Corné van Zeijl van Actiam in een uitzending van RTL Z.

Sell in May and go away? The negative start to the month raises concern that the partial recovery in April is going to be about as good as it gets for risk assets https://t.co/wdyfIOxZix — Bloomberg Markets (@markets) May 4, 2020

Grote beslissingen met weinig kennis

De kennis over het coronavirus is nog altijd gering. Virologen zijn daarom bijna net zo blind als de overheden die ze adviseren. Zeker is alleen dat de crisis nog lang zal duren. Filosoof Mark Manson adviseert mensen daarom zich voor te bereiden op het ergste.

Op basis van welke winstverwachting?

The earnings yield on S&P 500 Index companies is back to pre-crisis #Covid_19 levels . pic.twitter.com/ZHF2oeUHYt — jeroen blokland (@jsblokland) May 3, 2020

Gaan we 1919 achterna?

Will history repeat itself? So far, the course of 2020 crash is reminiscent of the crash of 1929. (Chart via DB) pic.twitter.com/TOFnqe2FYS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 2, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Buffett spreekt

Ditmaal niet in een volle zaal maar virtueel. Ook zijn maatje Munger was er dit jaar niet bij. Wat was afgelopen zaterdag zijn boodschap? Reuters bericht.

Kifid: Liever bemiddelen en schikken

Consumenten die een klacht hebben over een financiële instelling kunnen sinds 2007 terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Een verkeerd advies, een ongunstige boeterenteberekening, een verloren bankpas. Eveline Ruinaard, oud-rechter en voorzitter van de Geschillencommissie en tevens algemeen directeur van het Kifid, over de kracht van bemiddelen.

Klik op de afbeelding voor een grote versie