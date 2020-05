Must read: De klap moet nog komen?

Must read

Meesterlijke communicatie van Powell

Realistisch, optimistisch en vooral helder. Edin Mujagic is bijzonder te spreken over de laatste nieuwsconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. "Dat zou voortaan verplichte stof moeten zijn voor studenten monetaire economie, wanneer ze leren wat goede communicatie is van een centrale bank." Wat vertelde Powell dan?

#Fed's balance sheet expands to record $6.7 trillion, but growth pace down sharply. Total assets held by the Fed rose by $82.8bn after $205.2bn prev week. Liquidity swaps w/foreign CenBanks rose by $29.2bn to $439.0bn. Total assets top 30% of US GDP for first time in peace times. pic.twitter.com/A5JC7KRMgw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 1, 2020

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

DWS negatiever over wereldeconomie maar verwacht desondanks positief aandelenrendement, dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, ruimte voor inflatie, reken niet op een V-herstel, 2008 was erger, en méér opinies.

De echte beursklap moet nog komen

De recente opleving van de beurzen is de opmaat van een nieuwe sell-off, zegt Gary Shiling.

Afgelopen maand was een van de beste beursmaanden ooit. Als je naar de S&P500 kijkt sinds 1964 staat april 2020 op nr. 3. pic.twitter.com/GYLzTjV8SB — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 1, 2020

Best presterende beurs van de wereld is ....?

Extra rentehulp aan banken

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat banken een nóg negatievere rente rekenen dan tot nu toe het geval was. Op het geld dat ze uitlenen, krijgen ze maar liefst 1 procent rente toe.

Lagarde zet deur open voor niet-banken om zich aan de ECB-loketten te melden!!!! Dat is HUGE mensen, echt! — edin mujagic (@edinmujagic) April 30, 2020

“#Banken doen alles wat mogelijk is om bedrijven die vóór de #coronacrisis gezond waren door deze crisis heen te helpen. We doen dat samen met de overheid en onze toezichthouders" aldus @ChrisBuijink over steun van banken aan #ondernemers en #consumenten. https://t.co/QPZpOZAhPC pic.twitter.com/v7Mhuj6P8X — NVB (@bankensector) May 1, 2020

Covid-19 en het groeiende gevaar van monopolies

Volgens Aviva Investors zijn er parallellen tussen oliemonopolist Standard Oil aan het begin van de twintigste eeuw en grote technologiebedrijven als Facebook, Microsoft, Apple en Amazon 100 jaar later.

Minus 14%

High yieldmarkt staat flink onder druk.

Klein en goedkoop

Amerikaanse smallcaps zijn veel lager gewaardeerd dan de grote jongens.

De beste kortetermijnbelegging aller tijden

Van 27 miljoen dollar naar 2,6 miljard dollar in een paar weken.

Amerika is opgehouden met winkelen

U.S. consumer spending plunges by the most on record https://t.co/NY4TwU96eJ pic.twitter.com/nGfUyGeUe4 — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De risico's van EMD

Artificial intelligence helpt klantervaring

Dan moet worden gedacht aan het aantrekken van nieuwe klanten, het uitbreiden van de mobiele ervaring en het beter benutten van klantdata om producten en dienstverlening te verbeteren

Wie betaalt de rekening?

De grove inschatting van het ministerie van Financiën is dat ons begrotingstekort dit jaar uitkomt op 11,8 procent van het bbp. Dat is 92 miljard euro. In ons calvinistische land van boekhouders denken we dan meteen: hoe gaan we dit terugbetalen? RTL Z-columnist Wimar Bolhuis heeft daar ideeën over.