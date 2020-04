Must read: Energievraag daalt fors

Must read

De tien beleggingsplagen van Dr. Doom

Het coronavirus is niet het enige gevaar dat de beurs bedreigt. Nouriel Roubini, zelden te betrappen op optimistische vergezichten, noemt tien somber makende trends.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Dat waren de oliedividenden, tweede correctie dreigt, ruimte voor inflatie, reken niet op een V-herstel, 2008 was erger, en méér opinies.

Hoe erg wordt de slachting in de high yieldmarkt?

The devil's in the detail for junk debt investors facing coronavirus defaults https://t.co/RmNmZY9n2B by @yorukbahceli pic.twitter.com/jPLvblg3FQ — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

Dus meer risico nemen?

Ben Carlson worstelt met de lage Amerikaanse rente: "The fact that investors no longer have a safe haven where they can earn decent rates of interest will have many unintended consequences." Hier in Europa zijn we er alweer een tijdje aan gewend, maar voor de Amerikanen is de lage rentesituatie nieuw. Gaat de Amerikaanse tienjaars naar nul?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De redding van KLM gaat niet om KLM?

Collega @tiesjoosten ontkracht even keihard de spin van het kabinet dat ‘KLM wordt gered om banen te redden’. Hoekstra gebruikt ons belastinggeld om verzekeraartje te spelen voor financiële partijen en Ierse leasemaatschappijen. Is dat echt nodig? @FTM_nl https://t.co/QPeeD9PG9m — Thomas Bollen (@mrtbollen) April 30, 2020

Duurzaam indexbeleggen naar 1,2 biljoen dollar in 10 jaar

De grote groei van duurzaam indexbeleggen moet nog beginnen. Marktleider iShares verwacht een verzesvoudiging in de komende tien jaar.

Moet de economie na corona anders?

Column Roderick Veelo: Moralisten aan de macht: winst maken is verdacht

Energievraag daalt fors

Zo zal er volgens het IEA dit jaar 9% minder olie worden afgenomen. Vijf Nederlandse topbeleggers over de beursimplicaties van de huidige ultra lage olieprijs. Shell was nog niet doorgekomen met de dividendverlaging.

Some oil fields are set to suffer chaotic stoppages despite efforts by OPEC+ , the IEA warns https://t.co/4KdyzMWiww — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2020

Verduurzaming van woningen krijgt impuls