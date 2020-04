Must read: Beleggers zijn niet gek

Must read

Duurzame bedrijven beter bestand tegen crisis

De huidige coronacrisis een rem op duurzaam beleggen? Judith Sanders van ABN AMRO gelooft daar helemaal niets van. Volgens haar toont de recente beursturbulentie aan dat duurzaam beleggen meer dan ooit nodig is, niet alleen voor een betere wereld. "Fondsen met een hoge ESG-score bleven tijdens de recente sell-off beter overeind."

Vix volgt Covid-19-besmettingen

Er is dus een reden waarom aandelen weer zijn gaan stijgen.



COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Ruimte voor inflatie, reken niet op een V-herstel, ongekende Europese winstdaling dreigt, ECB gaat deze week los, 2008 was erger, en méér opinies.

Coronacrisis versnelt transformatie banken

Nationaal en internationaal hebben banken zich in het afgelopen decennium voor een deel moeten heruitvinden. Na de opkomst van fintech en de extreem lage rentestanden hebben banken met een nieuwe grote uitdaging te maken: het coronavirus. Volgens internationaal advieskantoor Boston Consulting Group (BCG) moeten banken drie stappen doorlopen om ook na deze crisis een factor van belang te kunnen zijn.

Kredietverlening is gelukkig niet het probleem

How did euro area bank lending and money supply evolve in March? How do they compare with February’s figures? Find out more in the press release https://t.co/hOELOc1OC6 pic.twitter.com/7gwJTDmr21 — European Central Bank (@ecb) April 29, 2020

Buffett viert klein feestje

De jaarlijkse happening voor beleggers, de aandeelhoudersvergadering van Warren Buffetts Berkshire Hathaway, zal dit jaar in afgezwakte vorm plaatsvinden. Buffetts rechterhand Charlie Munger (96) zal er voor het eerst niet bij zijn. Ook publiek ontbreekt. Yahoo verzorgt aankomende zaterdag een livestream.

De crisis maakt Big Tech nog sterker

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Tijdens de coronacrisis blijkt de digitale economie net zo vitaal te zijn als bijvoorbeeld de energievoorziening. Het feit dat de techgiganten ook nog eens over enorme cashbuffers beschikken zal dit proces alleen maar versnellen. Cash stelt hen niet alleen in staat deze crisis ongeschonden door te komen maar ook om – nu de prijzen fors zijn gedaald – andere bedrijven over te nemen en zo hun eigen marktpositie verder te versterken." Hier de hele column.

Big Tech has become too big to fail, thanks to #coronavirus. #Amazon has been an essential service keeping households supplied during the pandemic. Alliance between #Apple and Alphabet’s #Google on contact tracing is seen as key to reopening economies. https://t.co/T1ZxStAkSN pic.twitter.com/fPLKtPdECx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 29, 2020

Harde klap voor Duitse economie

Winst en omzet Duitse autoreuzen kelderen.

Ook Amerikaanse economie ligt er niet lekker bij

Reuters: “We’ve got the biggest shock since the Great Depression,” Trump’s economic adviser Kevin Hassett said on Tuesday. “It’s a very grave shock and it’s something we need to take seriously.”

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

In sommige sectoren is de pijn enorm

Industrie, horeca en reisbranche rekenen op extreem zwaar kwartaal - ondernemers negatiever dan ooit https://t.co/pjHXPTFwDp — Business Insider Nederland (@BINederland) April 29, 2020

Ja, waarde-aandelen zijn goedkoop

Maar dat heeft goede redenen. Instappen is nog niet aan de orde. Technisch verhaal.

