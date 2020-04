Must read: Beleggers houden hoofd koel

Must read

Plus: Lage olieprijs is goed/slecht voor beurs, Covid-19 liveblog, BoJ gaat los, banken niet bezig met Parijs, en méér.

Crash olieprijs: Zorg of zegen?

Vijf Nederlandse topbeleggers over de beursimplicaties van de huidige ultra lage olieprijs. "Een prijs onder de twintig dollar is echt slecht." Maar ook: "De lage olieprijs is geen rem op de energietransitie."

Beleggers houden hoofd koel

Waarom (ook) de Amerikaanse beurs niet verder is gedaald? Michael Batnick geeft daar kort antwoord op.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Een slachting dreigt in de Amerikaanse highyieldmarkt, beleggers in aandelen houden zichzelf voor de gek, en méér opinies.

Oproep Duits bedrijfsleven: Niet zo maar geld geven

German companies call for COVID-19 aid to be tied to climate action https://t.co/UuVnrsl5bS pic.twitter.com/3SSkzgS7Hc — Reuters (@Reuters) April 27, 2020

BoJ gaat los

De centrale bank van Japan koopt voor een ongelimiteerd bedrag aan Japanse schuld. Oh ja, het doel van 2% inflatie wordt dit jaar niet gehaald.

Leer van het verleden

Ga niet bezuinigen na corona! Lees de column van Triodos-econoom Hans Stegeman.

Spannend. Wie wint?

Wie komt er sterker uit de coronacrisis? Deze plus- en minpunten van de EU en het Amerika van Donald Trump kunnen het verschil maken https://t.co/mKSlS8OMar — Business Insider Nederland (@BINederland) April 27, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Alle verliezen bij elkaar

Welke beurzen zijn dit jaar hardst geraakt?

These countries’ stock markets have been hit the hardest by the coronavirus https://t.co/x8wJIBl1c9 — FORTUNE (@FortuneMagazine) April 27, 2020

Traditionele 60-40-strategie werkt niet meer

Institutionele beleggers zijn op zoek naar een alternatief voor de klassieke portefeuilleverhouding van 60% aandelen en 40% obligaties, want obligaties vormen niet langer de veilige haven van weleer. "Nu ben je aan de goden uitgeleverd." Wat biedt nog wel bescherming?

35% van banken doet nog niet mee aan Parijs

Weinig Europese banken doen hun best de klimaatdoelen van Parijs te halen. ING scoort wel hoog.