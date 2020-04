Must read: Duitsers in de problemen

Must read

Tegen lage kosten zo breed mogelijk aandelenbeleggen

De lage TER betekent dat de SPDR® MSCI World UCITS ETF gebruikt kan worden voor langetermijnbeleggingen en als middel om kosten als gevolg van het aanhouden van cash in portefeuilles te elimineren.

COVID-19 liveblog

BlackRock en BNY Mellon IM waarschuwen voor een verdere val van valuta's uit de opkomende markten. Wat adviseren andere beleggingshuizen?

Mannelijke beleggers hebben het moeilijk

Het is op de beurs nu geen voordeel om een man te zijn. Door hun hoge testosteron- en cortisolwaardes hebben mannen de neiging om hun best presterende aandelen te verkopen en verliezers te houden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Obligatiebeleggers zijn overgeleverd aan de goden

Nu obligaties zich net zo gedragen als aandelen.

Ja, wie voelt zich niet opgesloten?

The president is feeling cooped up and looking for some time away from D.C., NBC News reported. https://t.co/SSYDNzB2pn — HuffPost (@HuffPost) April 23, 2020

Duitsers in de problemen

The German economy suffered a deeper-than-anticipated slump at the start of the second quarter as coronavirus-related restrictions led to a collapse in demand https://t.co/4WZF9jKJX7 pic.twitter.com/jOHTcT45A7 — Bloomberg Markets (@markets) April 23, 2020

In Franrijk hetzelfde

French economic activity shrank at a record pace in April amid a widespread shutdown of businesses to contain the coronavirus https://t.co/LaCiZqgn65 pic.twitter.com/qGmk6iCUVu — Bloomberg Markets (@markets) April 23, 2020

Het einde van het warenhuis

In Nederland hebben we alleen de Bijenkorf nog maar. In de VS zijn nog meer warenhuizen. De crisis zou wel eens het einde kunnen betekenen van het ouderwetse warenhuis.

ECB negeert kredietbeoordelingen