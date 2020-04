Must read: Vrije val winsten dreigt

Must read

Dat was de groei van ETF's

Na 20 jaar van onstuimige ETF-groei verwachten Lars Dijkstra (CIO Kempen Capital Management) en Ewout van Schaick (hoofd multi-asset van NN IP) om tal van redenen een comeback van active management.

COVID-19 liveblog

BlackRock en BNY Mellon IM waarschuwen voor een verdere val van valuta's uit de opkomende markten. Wat adviseren andere beleggingshuizen?

Opslagprobleempje

Waarom de prijs van een vat WTI-olie negatief werd. Gaat het met Brent dezelfde kant uit?

Hier de oliemarktanalyse van Robeco

A negative oil price – a market quirk, or the ‘new normal’? https://t.co/A3GStYYkgD pic.twitter.com/lANfTGziRk — Robeco Asset Management (@Robeco) April 22, 2020

Markt van fusies en overnames zwaar onderuit

Reuters: "For the first time since September 2004, no merger and acquisition deal worth more than $1 billion was announced worldwide last week, according to data provider Refinitiv, as the new coronavirus stifles global M&A."

Vrije val winsten dreigt

De exportcijfers van Korea voorspellen weinig goeds voor de winsten.

Blokland’s daily sketch: How much will earnings fall? https://t.co/qwcQpLYzde pic.twitter.com/0yx2sjmFF9 — Robeco Asset Management (@Robeco) April 22, 2020

De eindeloze balans van de Fed

The age of quantitative easing in one chart! pic.twitter.com/Mliu9ikRFT — jeroen blokland (@jsblokland) April 22, 2020

Schuld zonder afbetaling is de oplossing

Soros pleit voor de uitgifte van perpetuals om de EU-economie te reden. Dat biedt volgens hem drie grote voordelen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse consument ziet het niet meer zitten

Grootste daling #consumentenvertrouwen ooit, van -2 naar -22. En daarbij consumenten nog nooit zo negatief over economische situatie in de komende 12 maanden: #coronavirusNederland. https://t.co/HiRUXuXUIa pic.twitter.com/5MOoCbuqHo — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 22, 2020

Greenbonds zijn het helemaal

.@AutoriteitFM: Groei duurzame obligatiemarkt (#greenbonds) benadrukt noodzaak tot meer transparantie! In Nederland verdubbelde de markt voor duurzame obligaties in 2019 in omvang waarmee Nederland in de top 3 staat https://t.co/PPxQbJyGBf #duurzaamheid pic.twitter.com/V4mSIK8M6t — Duurzaam Financieel (@DuurzBeleggen) April 22, 2020

Staatsbank ABN AMRO gefileerd

Vandaag, een dag voor het officiële afscheid van Kees van Dijkhuizen als topman van ABN Amro, verschijnt het boek De Staatsbank. Het biedt volgens RTL Z een fascinerende inkijk in het moeizame reilen en zeilen bij ABN Amro sinds de nationalisatie in 2008.