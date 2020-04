Must read: 2020, het jaar voor stockpickers

Must read

ANT's: een oplossing, maar voor welk probleem?

Lang verwacht en nu op de markt in Amerika: actief beheerde, niet-transparante ETF's. De ETF-cirkel is rond. Moeten we nu blij zijn?

COVID-19 liveblog

VanEck ziet dankzij coronamaatregelen nog mooiere kansen voor videogaming en E-sports. Lees uiteenlopende meningen, analyses en verwachtingen van andere beleggingshuizen wereldwijd.

Vloedgolf aan emissies overspoelt straks de markt

Dat beleggers de schouders ophalen over slechte macro- en bedrijfscijfers is niet gek. Die werden verwacht. Wat ze onderschatten is hoe lang de recessie aanhoudt en hoeveel geld bedrijven nodig hebben om te overleven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Olie, (bijna) gratis af te halen

Heeft u gisteravond ook vol verwondering naar uw scherm zitten staren. De olieprijs (WTI) dook voor het eerst in de geschiedenis in de min en niet misselijk ook.

2020 jaar voor stockpickers

Willen de echt goede beleggers opstaan?

Op afstand

Welke bedrijven worden het meest geraakt door de 1,5 meter afstand?

Op en neer

From pandemic to renewed Brexit angst: the pound's woes seem endlesshttps://t.co/TWYDHF9pdD via @WilliamShaw546 pic.twitter.com/Q1A9PzPuI8 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 21, 2020

Pensioenfondsen dubbel geraakt

Kwartaalcijfers Pensioenfondsen presenteren slechte kwartaalcijfers. Niet alleen zijn aandelenkoersen gekelderd, de rente werd ook nóg lager.

Vliegen verleden tijd