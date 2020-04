Must read: Big tech bepaalt

Must read

Hiep, hiep, hoera, Europese ETF-markt!

Feestje! De Europese ETF-markt bestaat precies 20 jaar. Detlef Glow van Lipper blikt terug, maar constateert ook dat Covid-19 het verjaardagsfeestje danig verstoort.

COVID-19 liveblog

VanEck ziet dankzij coronamaatregelen nog mooiere kansen voor videogaming en E-sports. Lees de uiteenlopende meningen, analyses en verwachtingen van andere beleggingshuizen wereldwijd.

Big tech bepaalt

Hoe het verder gaat met de Amerikaanse markt is vooral afhankelijk van de koersontwikkeling van de tien grootste techbedrijven, vertelt Ben Carlson in zijn blog A wealth of common sense.

Wie betaalt de rekening?

The US Budget #deficit is expected to a hit a whopping 19% of #GDP this year. pic.twitter.com/WEhdcgd2RO — jeroen blokland (@jsblokland) April 19, 2020

Olieprijs keldert verder

Een vat olie (WTI) kost inmiddels minder dan 15 dollar.

En dat was de U$ 15 grens voor de olieprijs pic.twitter.com/EZgqFTevmZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 20, 2020

Pas op met Emerging Markets Debt

COVID-19 is a double whammy for EM. Not only are countries hit by the virus itself, but they face tighter financial conditions from rising bond yields (horizontal) & a depreciating currency (vertical). We flagged the "exorbitant privilege" of the US. The hardest hit EM: Turkey... pic.twitter.com/f4dpU9XizR — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) April 18, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Koopkansen in de huidige bear-markt

In turbulente tijden met kelderende koersen worden veel aandelen goedkoop. Maar daarmee zijn ze nog niet allemaal interessant om te kopen. Morningstar's Alex Morozov, hoofd Europese aandelenresearch, geeft richting aan hoe beleggers met de huidige marktsituatie om kunnen gaan.

Meer Chinese stimulering op komst

ABN AMRO analyseert de laatste economische cijfers.

China's economy contracted almost 7% in Q1, the first annual contraction in decades. What to make of the data? Read our Short Insight.https://t.co/HKqCCzcU4A@ABNAMROeconomen pic.twitter.com/Wr0ILqq290 — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) April 17, 2020

+39% YTD

Wat maakt het Medaillon Fund (al jaren) tot het beste fonds ter wereld?

With the Medallion Fund up 39% YTD (24% net of fees), it continues to be the greatest money making machine of all time:https://t.co/smhAV0vdRY — Nick Maggiulli (@dollarsanddata) April 18, 2020

Na retail krijgen ook kantoren het nu voor hun kiezen

The coronavirus pandemic is threatening office rentals as more and more people work from home https://t.co/5OeVWlvPeo — Reuters (@Reuters) April 19, 2020

Bosche stoelendans

Vermogensbeheerder Van Lanschot voert per aanstaande aandeelhoudersvergadering enkele wijzigingen door in de bezetting van zijn raad van commissarissen. In de eerste plaats krijgt het toezichtsorgaan een nieuwe voorzitter, in de vorm van Frans Blom. Hij neemt deze rol over van Willy Duron, die na dertien jaar als commissaris vertrekt bij de Bossche bank. Karin Bergstein wordt voorgedragen als nieuw lid van de raad van commissarissen.