Must read: Kalm aan met Brexit

Na oorlog volgt een sterkere economie

Volgens vermogensbeheerder Ben Carlson zijn err duidelijke parallellen tussen Amerikaanse oorlogen en de strijd tegen Covid-19. "De economie kwam er altijd sterker uit."

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Zo denkt Abderdeen Standard Investments de bodembel te kennen. T. Rowe Price ziet grote kansen in obligaties opkomende markten.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

RDS CO2-neutraal in 2050

Royal Ducth Shell zal uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn.

Misschien wel een idee

With the world in a period of "unprecedented uncertainty," Kristalina Georgieva says: "Let’s not make it any tougher" https://t.co/X3MiajKkAG

Virusuitbraak vertraagd

Worldwide Coronavirus topped 2mn in last 24 hours. Passed 1mn on Apr2, so we have doubled over last 13 days, whereas it took 8 days previously to double from 500k, DB calculated. The pace of new case growth is slowing along w/fatalities virtually everywhere in developed world. pic.twitter.com/UVHMWMxPyi