Must read: Rentes worden nog lager

Langzaam maar zeker begint de beleggingsconsensus naar risk-off te kantelen. Waarover zijn professionele beleggers nog wel enthousiast?

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ING bijvoorbeeld verlaagt het aandelenadvies naar onderwegen (verkopen).

Rentes worden lager

De langetermijneffecten van pandemieën waren tot nu lagere rentes, doordat consumenten na het sein veilig nog lange tijd minder geld uitgaven. Wordt het nu anders?

Hevige economische krimp eurozone

We verwachten dat de economie in de eurozone dit jaar met 5,2% krimpt. Dat is meer dan tijdens de financiële crisis. De krimp loopt op tot 12% als lockdowns tot ver in de zomer zouden worden verlengd. Overheidsfinanciën verslechteren fors. #RaboResearch https://t.co/GrnAvq2PE0 — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) April 15, 2020

Mohamed El-Erian vreest een economische depressie

El-Erian: “We know it will be the worst hit to the economy since the Great Depression. What we don’t know is how long it will be and whether it can stumble into being a depression.” Mark Mobius is ook niet positief. Hij adviseert grote cashtegoeden aan te leggen om later, als de beurs nog veel dieper is gezakt, weer de beurs op te zoeken.

Mobius staat niet alleen

OUCH! Record net 50% of Fund Managers in BofA survey say they are "overweight" cash relative to benchmark; the previous high was 49% in Oct'08. pic.twitter.com/HC5jqqJHBQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 14, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ongehoord!

Een studie die teruggaat tot 1900 toont aan dat de recente marktreactie op Covid-19 niet eerder is vertoond.

Covid-19 dwingt tot meer aandacht voor de S in ESG

De Europese organisatie voor vermogensbeheerder vindt dat er als gevolg van de coronacrisis meer aandacht moet komen voor de S in ESG.

Banken werken niet mee

Ondernemersorganisaties zijn tot nu toe ontevreden over de kredietverstrekking door banken aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Ondernemers klagen over lange wachttijden, veel papierwerk, hoge kosten en te weinig persoonlijk contact.

Hoeveel zetten de Nederlandse banken opzij?

De Amerikaanse banken houden hun hart vast. De voorzieningen voor slechte leningen schieten omhoog. pic.twitter.com/ydrKVD6Vwu — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 14, 2020

Volatiliteit en risico zijn verschillende dingen

Heerlijk verhaal van Morningstar over onder meer de relatie tussen risico en rendement, die bij aandelen NIET bestaat.

Goud bewijst waarde in moeilijke tijden

Gold hits the highest level in more than seven years https://t.co/daOmt6YkCd pic.twitter.com/MZwTss62UN — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2020

De olieprijs doet ook wat het moeten doen in crisistijden