Must read: Het wordt een U-herstel

Plus: We gaan weer dalen, tech heeft nergens last van, goudprijs begint alsnog te vliegen, en meer.

Fondsbeheer in benarde tijden

Marcel Tak doet verslag vanaf de beleggingsfrontlinies in de coronacrisis. Hoe is het om nu een beleggingsfonds te beheren? Nou, behoorlijk misselijkmakend, aldus Tak.

COVID-19 liveblog

ING is negatief over aandelen, maar sommige sectoren staan op koop. Wat adviseren de andere beleggingshuizen?

We gaan weer dalen

Tal van marktindicators knipperen roodgloeiend.

Meevallende Chinese cijfers

Dollar slips as Chinese trade data brightens mood https://t.co/kuNOoizBgP pic.twitter.com/FOk6oNp4Z4 — Reuters (@Reuters) April 14, 2020

Daadkracht in slowmotion

Waarom grepen overheden zo traag in? Goede column van Pieter Klein voor RTL Z.

Het wordt dus een U-herstel

Global Fund Managers think a 'U-shaped' recovery out of the #CoronaCrisis is most likely! pic.twitter.com/xBLFmSDaYv — jeroen blokland (@jsblokland) April 14, 2020

BlackRock zet staatsobligaties op verkoop

Staatsobligaties hebben hun rol van veilige haven de afgelopen maand uitstekend vervuld, maar zijn nu niet meer nodig.

Nu nog hotter

Waarom Tech volgens Ed Yardeni ook in coronatijden zo goed overeind blijft.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse producten op zwarte lijst?

'Nederland heeft politieke schade opgelopen', zegt hoogleraar Harald Benink @TilburgU in @1_OP_1. 'Nu al wordt gezegd: moeten we die Nederlandse producten nog wel kopen? Onze tulpen, bijvoorbeeld': https://t.co/OAehsOHvZZ — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 13, 2020

Goudprijs begint alsnog te vliegen