Must read: Tweede beursdaling?

Plus: Er is een olie-akoord, Covid-19 versterkt ESG-trend, VS aandelen blijven domineren, niets doen is het beste, en méér.

Er is dus een olieproductiebeperkingakkoord

De olieprijs spuit niet omhoog, dus het lijkt niet genoeg. Wat houdt het akkoord in?

Crude prices turn lower as concerns remain after historic deal to cut output https://t.co/rdG6Nqolwe — MarketWatch (@MarketWatch) April 13, 2020

COVID-19 liveblog

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Coronacrisis leidt tot een berg schulden, een hele grote berg

US government debt could soon rise to 130% or 140% of GDP, vs around 100% last year and higher than the level after World War II, when debt reached around 120% of GDP: ex-IMF economist https://t.co/B0KImpDRv9 pic.twitter.com/PE0F0fWvQt — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) April 12, 2020

Covid-19 versterkt ESG-trend

Han Dieperink: "Opeens blijkt het kwartaalkapitalisme met haar extreme focus op de volgende resultaten veel kwetsbaarder dan verwacht. De behoefte aan een strategie op de lange termijn neemt toe. De economie is er voor de samenleving, de samenleving is er niet voor de economie." Goed verhaal. Feit is dat ESG-fondsen de recente sell-off beter hebben verteerd dan traditionele fondsen, zo ontdekte Detlef Glow van Lipper.

Nog even geduld aub

De ECB denkt dat het echte economische herstel van de coronacrisis pas vanaf volgend jaar te zien zal zijn: https://t.co/LGEM5JIXix pic.twitter.com/b7eLSRBnNf — RTL Z (@RTLZ) April 12, 2020

Covid-19: 5 grafieken

Op weg naar een nieuwe bodem

Columnist Mark Hulbert van Marketwatch rekent op een nieuwe sell-off. Genoeg reden om een beleggingsplan te maken, schrijft Michael Batnick.

Aan de andere kant ...

Waiting for a stock-market bottom is ‘folly,’ says billionaire Howard Marks: ‘If something’s cheap…you should buy’ https://t.co/VAuAJXorjN — MarketWatch (@MarketWatch) April 12, 2020

Blijven Amerikaanse aandelen domineren?

Amerikaanse aandelen, vooral de grote internetbedrijven, deden het de laatste jaren beter dan aandelen uit andere delen van de wereld. Blijft dat zo?

Doe niets!

Do whatever you need to do to keep yourself from looking at your investments right now, says @SallieKrawcheck of @Ellevest https://t.co/y80pqr0Ho9 — Business Insider (@businessinsider) April 12, 2020

"Hoe heb ik zo dom kunnen zijn?"

Een beleggingsvoorstel dat te mooi is om waar te zijn? Dat is het waarschijnlijk ook. Gedupeerden doen hun verhaal aan de AFM. Bekijk de hele video op: https://t.co/JxlXToJW6i pic.twitter.com/Yo2cHCyOw2 — AFM (@AutoriteitFM) April 12, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).