Must read: Tijd doodt risico

Plus: Fondsprestaties en beursadviezen in coronatijd, het regent overal geld, Amerikaanse banken in de olie, en véél meer.

Fondsprestaties in coronatijd

Hoe hebben actieve fondsen gepresteerd in de coronacrisis? Boden ESG-fondsen meerwaarde? Die vragen beantwoordt Detlef Glow van Lipper door de prestaties van 34.340 Europese fondsen naast elkaar te leggen.

Tijd doodt risico

Tijd doodt risico

Stop vergelijken met de crisis van 2008!

Stop vergelijken met de crisis van 2008!

Nee, China is geen veilige haven

Nergens presteerden aandelen dit jaar beter dan in China. Nu de Chinese economie als eerste herstelt, weten steeds meer buitenlandse beleggers China te vinden. Als dat maar goed gaat, want de Amerikaans-Chinese handelsspanningen zouden binnenkort wel eens een nieuwe, veel gevaarlijkere fase kunnen ingaan.

Wopke heeft gewonnen?

Wel akkoord, maar geen eurobonds

Wel akkoord, maar geen eurobonds

Er is dan eindelijk een Eurogroep akkoord met zoals zo vaak kleine maar significante stappen en zoals altijd met een open einde.

Economische rampspoed bedreigt Nederland

De grootste economieën van de eurozone, Duitsland en Frankrijk, stevenen af op een diepe recessie als gevolg van de coronacrisis. Dat belooft weinig goeds voor Nederland, aldus RTL Z.

Het regent geld

Europese landen geven honderden miljarden euro's uit om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Alleen zo kunnen bedrijven en banen gered worden. Maar waar komt al dat geld vandaan?

Terug naar de desktop

Aan de opmars van internetsurfen via de mobiel heeft het coronavirus hardhandig een einde gemaakt, bericht The New York Times.

Van geld uitlenen naar olie oppompen

Amerikaanse banken maken zich gereed om failliete Amerikaanse oliebedrijven over te nemen en die aan de gang te houden. Dat is nieuw voor ze.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Marketwatch over de vele beurskansen na de coronacrisis. Biotechbedrijven en semi's springen eruit.

Afkoeling huizenmarkt aanstaande

Het aantal verkochte huizen zal dit jaar gaan afnemen en volgend jaar nog sterker. De gemiddelde huizenprijs neemt dit jaar nog iets toe, maar zal volgend jaar ook gaan dalen. Deze ontwikkelingen zijn volgens ABN AMRO het gevolg van minder inkomenszekerheid , een verwachte stijging van hypotheekrentes en in brede zin een terugval van de economie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).