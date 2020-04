Must read: Helaas, geen V-herstel

Must read

IEX Fonds 40: Rampmaand maart

Maart 2020 was de heftigste beursmaand ooit. De fondsen in de IEX Fonds 40 maakten zonder uitzondering verlies. Een alternatief obligatiefonds verloor maar liefst 20% op een dag. Wie hield de schade nog wel beperkt?

Robeco koopt nu liever bedrijfsobligaties dan aandelen

“Bedrijfsobligaties worden namelijk steeds meer aangekocht door centrale banken, lopen gewoonlijk voor op aandelen in de conjuncturele cyclus, en zijn sterker gedaald dan gerechtvaardigd op basis van een gemiddeld recessierisico"

Wat zeggen de andere beleggingshuizen? Lees het COVID-19 liveblog.

We krijgen dus geen V-vormig economisch herstel

DEUTSCHE: “.. behavioral changes are the reason why we will not get a V-shaped recovery, and there is not much fiscal policy can do about it.”#covid19 pic.twitter.com/siGZGyTKYO — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) April 5, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Opnieuw zwakke beurt hedgefondsen

Hedgefondsen zijn bedoeld om zwaar beursweer uit te zitten. Helaas wilde dat tijdens de huidige koersdalingen niet goed lukken. De meeste (dure) hedgefondsen deden het slechter dan een gemiddeld (goedkoop) obligatiefonds.

Dus alternatieve schuld kopen?

Investors are increasingly turning to non-traditional asset classes such as alternative credit, but what are the true risks and benefits of this complex asset class? Our Head of Alternative Credit answers your burning questions: https://t.co/OTnUzE1Vos#alternativecredit pic.twitter.com/GyK8ezOn9b — NNInvestmentPartners (@NNIP) April 6, 2020

"Banken hebben nu baat bij start-up-mentaliteit

De coronacrisis noopt banken tot een compleet nieuwe manier van werken. Dat vraagt flexibiliteit. Consultancybureau Turner pleit daarom voor de opzet van multidisciplinaire crisisteams en werken met de mentaliteit van een startup.

Bedrijven verliezen rap hun kredietwaardigheid

De high yieldmarkt is heel groot aan het worden

Markets experience a junk tsunami: The pace of rating downgrades has materially accelerated over the past few weeks. Amount outstanding of newly minted fallen angel bonds has jumped to $149bn in Q1 2020, a higher amount than the previous peak reached in Q2 2009, Goldman says. pic.twitter.com/0BPS9s91zA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 4, 2020

Olieprijs blijft laag,

zolang Rusland en Saoedi-Arabië ruzie maken. Vandaag gaan er weer een paar percenten van de olieprijs af. Ook RTL Z heeft er een helder verhaal over.

Oil prices set to open lower due to Saudi-Russia row https://t.co/5hQcgQYtYl pic.twitter.com/We1B2hsmgJ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2020

Olie is en blijft belangrijk

Een #grafiekvandedag is historisch perspectief voor mensen die tegen een stootje kunnen.

Ditmaal geen internationale (IPCC) definities over CO2 en hernieuwbaar, maar 'domweg' alle energie die in NL wordt gebruikt.

Er is nog veel te doen, wanneer we van fossiel af willen. pic.twitter.com/RZcuIBM9Yb — Martien Visser (@BM_Visser) April 6, 2020

Een economische grootheid is niet meer

"Economie gaat over menselijk gedrag in situaties van schaarste"