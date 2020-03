Must read: Covid-19 bepaalt

Must read

Wat maakt een goede belegger?

In een tijd dat de financiële markten zware stress hebben, houdt dividendbelegger Jorik van den Bos bij Kempen Capital vast aan duidelijke principes. "Juist als het beleggingsraamwerk het meest begint te knellen, zoals nu, is het zaak eraan vast te houden."

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De optimistische vergezichten stapelen zich op. Risico nemen is steeds meer het devies.

De snelste sell-off ooit

Nimmer was een koersdaling van 30% van (Amerikaanse) aandelen sneller bereikt dan deze maand.

Hoe om te gaan met een bearmarkt?

John Rekenthaler van Morningstar geeft gratis advies.

Het komt niet snel goed met de olieprijs

From Saudi Arabia going all-in to historic selloffs, here are ten signs the #oil industry is in distress https://t.co/ns7JefS2DT by @davidgaffen pic.twitter.com/Gg0lDkdAFb — Reuters Business (@ReutersBiz) March 26, 2020

Herbalanceren is de essentie van riskmanagement

"In a bear market the more risk you take, the more risk you feel, and the more risk you feel, the more you don’t want to feel it anymore. Which is why balancing the upside and the downside is the real essence of risk management." Hier is het uitgebreide verhaal van Michael Batnick.

Obligatieriemen vast!

Het regent straks downgrades. Ford is inmiddels junk.

De economische impact van het coronavirus in 4 scenario's

Het CBS heeft de economische schade van het coronavirus doorgerekend. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.

The global economy’s most abrupt and consequential shock in at least a generation is unfolding as the U.S. and Europe struggle to contain the coronavirus pandemic https://t.co/vV0hHhvqjb pic.twitter.com/WQapTF4TU7 — Bloomberg Markets (@markets) March 26, 2020

VS stimuleert economie met 2,2 biljoen dollar

Wat zit er allemaal in het pakket?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goud gaat alsnog vliegen

Volgens James Luke van Schroders belooft 2020 voor goudbeleggers alsnog een fantastisch jaar te worden.

Het is tijd voor eurobonds?

De druk op Nederland neemt toe: 9 landen pleiten voor Europese corona-schuld. Vanmiddag vergaderen de EU-leiders over gezamenlijke maatregelen. https://t.co/x8ZL6riwKq pic.twitter.com/sH7OnuNsDj — RTL Z (@RTLZ) March 26, 2020

Fintech niet coronaproof

Volgens een analyse van het FD staat de fintech-sector een moeilijk jaar te wachten. Het mondiaal annuleren van grote netwerkevenementen betekent bijvoorbeeld slecht nieuws voor partijen die op zoek zijn naar start- of groeikapitaal.

Waarom winkelfondsen het zo moeilijk hebben