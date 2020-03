Must read: Aandelen een koopje?

Must read

Het is ook crisis in de bedrijfsobligatiemarkt

Joseph Cantwell, hoofd obligaties bij vermogensbeheerder MacKay Shields, voelt er helemaal niets voor om nu risicovolle posities in bedrijfsobligaties te nemen. "Het zou mij niet verbazen als de spreads (het verschil in rente tussen staats- en bedrijfsobligaties) nóg breder worden."

Economische schade valt mee

Goldman Sachs sees 1% drop in global GDP due to 'coronacrisis' https://t.co/6TBBtlwVbo pic.twitter.com/nNpQjXAIXx — Reuters (@Reuters) March 23, 2020

COVID-19 liveblog

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Aandelen zijn een koopje?

Vooral aandelen uit de opkomende markten koersen tegen afbraakprijzen. Te vroeg gekocht? Geen probleem, want uiteindelijk komt het wel goed, schrijft Ben Carlson. Vooral Big tech komt als winnaar uit de bus. Aan de andere kant: een bearmarkt bestaat uit vier fasen, en we zitten nu pas in de tweede, aldus Morningstar. Volgens een Wallstreetbelegger ligt de beursbodem nog heel veel lager.

Vastgoed handelt met 25% korting

En dat is op basis van waarderingen die al flink naar beneden zijn bijgesteld. De vastgoedpijn is wel ongelijk verdeeld.

Slecht presterende hedgefondsen willen uw geld

First they lost money. Now hedge funds want clients to risk even more cash on the bets that caused the pain https://t.co/jRgb9EwCNp — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Conclusie: olieprijs blijft laag

Russen streven naar 60 dollar, maar dan moeten wel eerst de Amerikaanse schalieboeren zijn uitgeschakeld, meldt Reuters

Energiemonitor – Van serieuze aanbodproblemen naar een mega vraagschok. Olieprijsramingen opnieuw neerwaarts bijgesteld. Oplopende voorraden zullen het opwaarts potentieel van olieprijzen beperken.https://t.co/iSaWjtJpxw — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 21, 2020

Risk-parity werkt ditmaal niet

Hedgefondsmanager Ray Dalio is met zijn All Weather-fonds de godfather van de risicopariteitsstrategie. In 2008-2009 pakte die goed uit. Maar in de coronatijd heeft deze aanpak het lastig.

Probleem nummer zoveel voor de bouw