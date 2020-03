Must read: 1987, 2000, 2008 en 2020

Must read

Lijken op elkaar als het gaat om volatiliteit. Plus; u moet Chinees staal hebben, Amazon ziet een gat in de markt en beleggers en hun slechte geheugen.

Monetaire magie van de Fed is uitgewerkt

De Fed neemt toch een pakket monetaire maatregelen....Maar die stimuleren de vraagkant van de economie en daar zit het probleem niet, aldus Edin Mujagic. Beleggers geloven niet meer in de Fed.

COVID-19 live blog

Lees meningen, analyses en verwachtingen van beleggingshuizen wereldwijd.

Bob Homan is de invloedrijkste

Zo volop in al het marktgeweld even een positief bericht: Beleggingsprofessionals hebben Bob Homan, hoofd investment office van ING, verkozen tot IEX Investment Influential 2020. Hij versloeg met minimaal verschil Lukas Daalder en Mary Pieterse-Bloem.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Chinees staal moet u hebben

As gold plunges, Chinese investors find a new haven in steel rods https://t.co/YCUevGe4qZ pic.twitter.com/NDGBrKTbue — Bloomberg Markets (@markets) March 17, 2020

Alleen 2008 en 1987 lijken op elkaar

Aan nu als het over volatiliteit gaat.

Wie had dat gedacht?

De energiesector is de op twee na kleinste sector in de S&P 500.

Lekker dan

De een zijn dood...

Amazon to hire 100,000 workers as online orders surge on coronavirus worries https://t.co/REG6WSCzt0 pic.twitter.com/fvQ9Xiah6E — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Het geheugen van beleggers

Is altijd al beroerd.

Dekkingsgraden grote pensioenfondsen rond dieptepunt kredietcrisis

De dekking van grote bedrijfstakfondsen is deze maand door het coronavirus gezakt tot het dieptepunt in de kredietcrisis. Zo was de laagste dekking van ABP in 2009 83%; het fonds zit daar nu naar schatting onder.