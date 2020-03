Must read: Achtbaan Covid-19

Must read

COVID-19 live blog

Lees de meningen, analyses en verwachtingen van beleggingshuizen wereldwijd. Edin rekent op Angela.

Tip van de virusexpert

Wees niet bang voor het maken van fouten! Komt in actie! Must listen.

I’m no epidemiologist and no public health expert. I do believe passionately in science and also in #Factfulness. This man is the global authority on the spread of disease. If you are a leader (in any capacity) watch this. If you are not, watch it too. pic.twitter.com/q0P3xaOVuS — Conall McDevitt (@ConallMcD) March 14, 2020

Overheden aan zet

Het IMF geeft alvast een voorzetje.

#COVID19 is affecting both supply and demand. Business disruptions have lowered production and consumers and businesses are reluctant to spend. On the #IMFBlog, IMF Chief Economist @GitaGopinath explains what countries can do. https://t.co/1YxCmdQJsM #coronavirus — IMF (@IMFNews) March 15, 2020

Ongekende duikeling pensioenfondsen

FD: "De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, is eind februari gedaald tot 88,7%. Dat maakt ABP maandagmorgen bekend. De grote crash op de beurzen en de veel lagere rente van maart zitten nog niet in deze cijfers." Hier is het hele artikel.

Lang zal een recessie niet duren

Just to put things into perspective: Current slowdown not driven by endogenous build-up of imbalance but rather by exogenous shock. Argues for current slowdown to be short&deep. This is also what we saw during pandemic flu in 1918/19, where recession lasted only 7mths, DB says. pic.twitter.com/AZzxy9y8Xn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 15, 2020

Short term bearisch, long term bullish

Ramp Capital ziet in een uitvoerige analyse steeds meer aandelenkansen. "The way I see it, as long as the coronavirus can be contained within a few months it will hopefully only be a temporary setback to the global economy—ignoring bonds and the oil price war and whatever other bad news may pop up in the meantime." Dat kan natuurlijk anders worden als de VS Europa achterna gaat.

Ook optimistische berichten van Morgan Stanley

Morgan Stanley says markets are in their bottoming phase https://t.co/jqpblfzxBV — Bloomberg Markets (@markets) March 16, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Hoe banken hebben te dealen met het klimaatprobleem

Het klimaatprobleem heeft even niemands aandacht, maar het Covid-19 is tijdelijk en het klimaatprobleem niet. Banken, verzekeraars en vermogensbeheerders zijn bezig met het zetten van stappen in het begrijpen en onderkennen van klimaatrisico’s. Het inbedden van klimaatrisico’s in het te voeren beleid is echter geen eenvoudige opgave, veelal omdat risicomodellen gebaseerd zijn op historische data. Nieuwe benaderingen zijn nodig. Strategisch advieskantoor Oliver Wyman formuleert drie adviezen aan financiële dienstverleners om met klimaatverandering om te gaan.

