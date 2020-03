Must read: Daar is de bear market

Must read

Balen, het is officieel een berenmarkt. Plus: bitcoin ook omlaag, wat moet de ECB doen en nog twee dagen verkiezing voor de IEX Investment Influential.

Ook Amerikaanse rente straks negatief

De Amerikanen zijn nu ook hard op weg richting negatieve rentes. Dat baart Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management grote zorgen.

Negatieve rente – is het dieptepunt bereikt?

Het aantal obligaties met een negatief rendement is de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd. Is het eind van de rentedalingen al in zicht?

COVID-19 live blog

Wat zeggen de beleggingshuizen? Voor Mohamed El-Erian is de beursbodem nog niet in zicht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Verkiezing IEX Investment Influential: Het is hard tegen hard

De uitverkiezing van IEX Investment Influential 2020 is razend spannend. Lukas Daalder (BlackRock), Mary Pieterse-Bloem (ABN AMRO), Valentijn van Nieuwenhuijzen (NN IP) en Bob Homan (ING) vechten om de eerste plaats Wie wint? Stem ook!

Daar zijn de beren

The stock market’s latest plunge pushed global equities into a bear market https://t.co/NqEBsOxSPt pic.twitter.com/Rx5BHPq2RP — Bloomberg Markets (@markets) March 12, 2020

Arme landen lijden het meest

The coronavirus-driven lockdown in Italy is set to curb trade for some of Europe’s poorest member-states https://t.co/YIFY4E88Q5 via @GoodOldSlav @atimu2 pic.twitter.com/bsMbFKAPhI — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) March 12, 2020

Wat moet Lagarde doen?

Christine Lagarde is right to warn governments about a repeat of 2008. But the ECB can't duck its own responsibility to fight the virus impact https://t.co/0PLul0VaeV via @bopinion pic.twitter.com/sNUNPSm5sT — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) March 12, 2020

Bitcoin ook omlaag

Toch nog wat goed nieuws