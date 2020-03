Must read: Toerisme op hold

IEXFonds 40: Volatiele rendementen

Het lijstje rendementen van de IEXFonds 40 is het tegenovergestelde van vorige maand. Chinafondsen doen het beter, vastgoed- en dividendfondsen doen het overwegend slecht.

Geen belegger kan om obligaties heen

Obligaties hebben het de afgelopen weken prima gedaan, zeker in verhouding tot aandelen. Drie redenen waarom obligaties ook na het verdwijnen van de Covid 19-stress in elke portefeuille thuishoren.

COVID-19 blog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wat te doen nu COVID-19 voor hevige bewegingen zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Nog een rondje?

Maar de ECB zit een beetje klem

In my view, ECB should focus on possible stress in financial system with additional liquidity if necessary but I fail to see how rate cuts can help with "Hamsterkäufe" let alone the negative supply side shock. https://t.co/7kVMl4WiXf