Must read: Ook rente VS naar nul?

Must read

Plus: Lager dividend is beter, laatste meningen over Covid-19, de vlucht van themabeleggen, ESG is niet low carbon en méér.

Beter af met een lager dividend Fondsmanager

Dan Roberts van het Fidelity Global Dividend Fund kiest voor een even consequente als behoedzame beleggingsaanpak om de markt te verslaan. Dat gaat hem tot nu zo goed af, dat het fonds dit jaar is opgenomen in de actieve modelportefeuille IEXFonds 40.

COVID-19 blog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wat te doen nu COVID-19 voor hevige bewegingen zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd.

Wopke Hoekstra voedt de angst

Minister Hoekstra waarschuwt: "We moeten de klap nog in cijfers verwerken. Het is evident dat er een effect zal zijn, en het is reëel dat het zeer substantieel kan zijn." #coronavirus #economie #rtlz https://t.co/9Ux8jps7mN pic.twitter.com/L1F0qCXtfM — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) March 3, 2020

Op naar nul

De Amerikaanse tienjaars stond nog nooit zo laag.

Sub-1% 10-year Treasury yield ... first time ever pic.twitter.com/AXKrsbcgf4 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 3, 2020

Geen topprioriteit

Een uitgebreide studie geeft antwoord op de vraag hoe institutionele beleggers dealen met klimaatrisico's. Zeer interessant.

Themabeleggen is populair

Morningstar duikt in de bonte en populaire wereld van themabeleggen. Welk thema is het grootste? Lees ook wat Han Dieperink over de vlucht van themabeleggen heeft te zeggen in De kracht van een goed verhaal.

Spreiden is key

Dat hebben de laatste handelsdagen wel weer eens bewezen.

Wij willen hoge olieprijzen

OPEC doet waarvoor het is opgericht.

Oil rise as OPEC, allies move closer to deeper output cuts https://t.co/c7XfOsV7fj pic.twitter.com/C1KkpSy3lv — Reuters (@Reuters) March 4, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Er is verschil tussen een ESG- en low carbon-portefeuille

Hier is het hele verhaal.

Wat is het verband?

Beleggers met een goed geheugen zijn niet automatisch betere beleggers. Goed beleggen gaat om meer dan datakennis. Leuke column.

Groene stroom wint langzaam maar zeker terrein

Wie is de meest invloedrijke belegger van Nederland?

De verkiezing van de IEX Investment Influentials is begonnen. Stem ook!