Must read: De Fed heeft geen keus

Beleggen na de coronacrash

Marcel Tak legt uit hoe u na de coronacorrectie de gewenste risico-rendementsverhouding kunt implementeren. Bijvoorbeeld met deep in the money puts, waarmee het verwachte dividend van Aegon en RDS nu al te incasseren is.

COVID-19 blog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wat te doen nu COVID-19 voor chaos zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Actieve obligatiebeleggers verslaan de index vaker

The Economist legt uit waarom actieve obligatiefondsbeheerders het makkelijker hebben dan actieve aandelenfondsmanagers.

Think twice

Kleine kanttekening bij de "Centrale banken gaan ons weer redden" rebound in de FT vandaag:



'No amount of rate cuts will cure a single coronavirus patient, nor will anyone frightened of illness decide to buy a new house, a car, or even a night out at a

restaurant.' — Erik Mauritz (@erikmauritz) March 3, 2020

Warmlopen voor na Merkel

In Duitsland is afgelopen week een gevecht losgebarsten om het leiderschap van de christendemocratische CDU. Wie gaat Angela Merkel opvolgen? Drie kandidaten uit Noordrijn-Westfalen lopen zich warm.https://t.co/7m4LbiET6c pic.twitter.com/XlHy1o67PD — FD Nieuws (@FD_Nieuws) March 3, 2020

En weer risk-on

Dollar drops vs Swiss Franc as coronavirus uncertainty outweighs stimulus hopes at least in the FX markets. Equity investors in Risk On mood w/Dax up 2.6%. pic.twitter.com/5ww1OOxovm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 3, 2020

Voorbereiding van banken

Wat doen (Amerikaanse) banken om zich voor te bereiden op het coronavirus?

De Fed heeft geen keus

En moet de rente wel verlagen.