Must read: Alles draait om dat ene

COVID-19 blog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wat te doen nu COVID-19 voor chaos zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd.

Laat u niet meeslepen door angst

Het coronavirus heeft zeker een negatieve impact op de economie wereldwijd. Maar dat zal maar tijdelijk zijn. China start alweer op en overheden zullen extra stimuleren, aldus Edin Mujagic. Geen paniek dus.

Who's ready for some (potentially) good news?



What Happens to Stocks After a Big Down Month?https://t.co/8FsxGPhdoM pic.twitter.com/DgUD4H0RtO — Ben Carlson (@awealthofcs) March 1, 2020

En nog vier andere redenen

Niet alleen het coronavirus is de reden van de heftige koersdalingen.

Gaat de Fed deze maand de beleidsrente met 0,50% verlagen?

After Jay #Powell's remarks Friday, a #FederalReserve rate cut in March seems a done deal. Markets give a 50% chance to a 50 bps cut. pic.twitter.com/nBwDpKKG76 — jeroen blokland (@jsblokland) March 1, 2020

Bob Homan van ING denkt voorzichtig weer aan kopen

Kijk naar een aflevering van Beurs Inside van RTL Z. Overigens komt de licht optimistische kijk van Homan niet uit de lucht vallen. Na korte hevige koersdalingen volgde er meestal een flink herstel.

Als het maar niet te lang duurt

Valentijn van Nieuwenhuizen in RTL Z Voorbeurs is ook helemaal niet zo negatief over Covid-19. Mits...

Nieuwe Italiaanse zorgen

Oops! #Italy’s default probability has jumped >11% as Eurozone’s 3rd largest economy is home to one of the largest coronavirus outbreak outside Asia w/more than 1,100 confirmed cases and 29 dead. pic.twitter.com/tDsnrRAuax — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 1, 2020

De enige echte veilige haven

Amerikaanse rente daalt in rap tempo.

Coronawinnaars zijn er natuurlijk ook

5 aandelen die als winnaar uit de corona-crisis komen https://t.co/eChWojXvYd — Oblis (@Oblis1) March 2, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Komt er een recessie?

Het zou notoir zwartkijker Roubini zeker niet verrassen.

Van internetbubbel, kredietbubbel naar groene bubbel

Groene beursgenoteerde bedrijven zijn populair, een beetje te populair oordeelt Graham Clapp van RWC Partners. "Beleggers verliezen net als in de jaren negentig met de internetbubbel de realiteit volledig uit het oog."

In 2050 kan alle energie duurzaam zijn

Dan betalen we ook nog eens lagere energierekeningen. Klinkt ideaal.

Renewable energy could power the world by 2050. Here’s what that future might look like https://t.co/dmmsvYgWfq #energy #climatechange pic.twitter.com/ncnKy0W187 — World Economic Forum (@wef) March 2, 2020

De strijd van een hedgefondsmiljardair tegen kolen