Must read: Komt de Fed in actie?

COVID-19: Beleggingshuizen reageren

Wat te doen nu COVID-19 voor chaos zorgt op de financiële markten? Lees de meningen, analyses en verwachtingen van assetmanagers wereldwijd, die de postbus van IEX Profs bereiken.

Is de Fed al begonnen met nieuwe ronde QE?

De Federal Reserve koopt sinds oktober vorig jaar op grote schaal kortlopende staatsobligaties. Economen verschillen van mening over of dit QE is of niet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Olie flink lager

Oil is on track for its biggest weekly loss since 2011 https://t.co/QClCZbFFCo #OOTT pic.twitter.com/6894vqjYku — Helen Robertson (@HelenCRobertson) February 28, 2020

Het kan nog lager

Elf dagen geleden piekte #AEX op 632,12. Er staat vandaag wellicht weer een drie op het bord, zoals de future nu suggereert, maar wel met een ander getalletje er voor. Dit is -14,6%. Er is sprake van bear market bij -20% pic.twitter.com/7ZsreTpE7Q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 28, 2020

Komt de Fed in actie?

US 2y yields in free fall. Drop <1% to lowest level since 2016 on bets that Fed will cut rates. pic.twitter.com/awvsRj4AFx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 28, 2020

Actieve obligatiemanagers doen het wel beter

Dan de index. In ieder geval vaker dan actieve aandelenmanagers.

Voorbereiding is het halve werk

Wat kunt u volgens wetenschappers doen om u voor te bereiden op het coronavirus.

Centric verliest

Directeur Centric mag naar concurrent en krijgt €300.000 mee https://t.co/na7C4eP3Zp pic.twitter.com/uaFGbgZzgE — FD Nieuws (@FD_Nieuws) February 28, 2020

Problemen bij Beyond Meat