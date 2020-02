Must read: Waarom zorgen maken?

Must read

Covid-19: Wat wordt de economische schade?

Hoofdeconoom William de Vijlder van BNP Paribas doet een poging de potentiële economische schade van het coronavirus te bepalen. Dat is geen eenvoudige opdracht. Zeker is dat de negatieve effecten voor de al traag groeiende Europese economieën aanzienlijk zijn. Legal & General IM houdt er inmiddels rekening mee dat de Chinese economie dit jaar met niet meer dan 3% groeit.

Japan voelt de pijn

No Sex, no private consumption after sales tax hike, Coronavirus hit: #Japan is heading for recession. https://t.co/1gBJ8Zf7wE via @welt pic.twitter.com/hW9vM9r5pZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 19, 2020

Robeco gelooft niet in uitsluiten

Zwartkijker Roubini waarschuwt nog maar eens

"As of early 2020, this is where we stand: the U.S. and Iran have already had a military confrontation that will likely soon escalate; China is in the grip of a viral outbreak that could become a global pandemic; cyberwarfare is ongoing; major holders of US Treasuries are pursuing diversification strategies; the Democratic presidential primary is exposing rifts in the opposition to Trump and already casting doubt on vote-counting processes; rivalries between the U.S. and four revisionist powers are escalating; and the real-world costs of climate change and other environmental trends are mounting." Hier het hele verhaal.

Vastgoedprijzen bewegen in dezelfde richting

Maar er blijven wel grote verschillen per land bestaan, aldus DNB. De rol van internationale beleggers op zowel de woning- als de commercieel-vastgoedmarkt groeit (en daarmee ook de stenenprijzen).

Ooit aan roebelobligaties gedacht?

Kunnen obligaties in roebel wat meer dynamiek in uw obligatieportefeuille brengen ? https://t.co/Kg0vHN2Jud — Oblis (@Oblis1) February 19, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Waar is Nederland?!

World's Most Innovative Economies



"What matters is not the actual ranking as much as why certain countries are seeing increases (or decreases) on the rankings."



https://t.co/t044zS6prP



via @ritholtz pic.twitter.com/mAv8DkjL5p — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) February 18, 2020

De beurs is geen casino

Waarom het vermijden van slechte beleggingsbeslissingen zo veel beter is voor het uiteindelijke rendement dan al die perfecte trades met een enkele misser. Heel verhelderend!

Loeisterke dollar

En beleggingshuizen maar roepen dat de dollarprijs echt moet dalen.

Wow! #EURUSD now below 1.08, lowest level in almost three years! pic.twitter.com/WEEcA3QTLF — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

Meer vossen dan konijnen

Waarom slechts 15% van de (Amerikaanse) quants de index weet te verslaan.

Amerikaanse aandelen beginnen wel heel erg duur te worden

The S&P 500's P/E ratio moved from 16.5 at the start of 2019 to 20.7 at year end, the largest multiple expansion (+25.4%) since 2001. pic.twitter.com/Z7PbCKGvGv — Charlie Bilello (@charliebilello) February 19, 2020

Brexit pakt ook (voor ons) positief uit



4200 extra banen door bedrijven die uit het VK naar Nederland vluchten vanwege brexit https://t.co/FsFPXxJTrp pic.twitter.com/R2UEg1Mm04 — RTL Z (@RTLZ) February 19, 2020

Genoeg gedaald

RTL Z: Aandelen financials zijn koopwaardig