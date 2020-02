Must read: Apple mist doelstellingen

Must read

Door het coronavirus. Plus; high yield in Europa rendeert niet meer zo high en HSBC gaat flink afslanken.

Wopke Hoekstra spaart kleine spaarder

Wopke Hoekstra heeft gelijk; experimenteren met negatieve rente is geen goed idee. Hij kan zijn woorden echter beter richten aan beleidsmakers van de ECB dan aan de CEO’s van Nederlandse banken, aldus Marcel Tak.

Factorbeleggen is nog niet dood

Tien jaar van underperformance is te weinig om factorbeleggen af te schrijven, vindt Jack Forehand van Validea Capital.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Niet zo high

'High' #yield anyone? The yield on European high yield bonds has dropped below 3% for the first time ever! pic.twitter.com/ei8yjvPEoU — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2020

Inkrimpen

Zakenbank HSBC, actief in vooral Azië, slankt af en schrapt in drie jaar 35.000 banen #hsbc #banken https://t.co/wglwwhtC8S — DFT (@dft) February 18, 2020

Apple mist doelstellingen

Door het coronavirus.

Voor de lange termijn

Here are the top 20 stocks in the S&P 500 over the past 20 years... pic.twitter.com/lCVFs5CmKp — Charlie Bilello (@charliebilello) February 17, 2020

Toch

Nederland stemt vandaag waarschijnlijk nipt voor handelsverdrag met Canada https://t.co/T4ofsYwntv — Business Insider Nederland (@BINederland) February 18, 2020

Bezos trekt zijn portemonnee

Jeff Bezos investeert 10 miljard om klimaatverandering tegen te gaan https://t.co/WwFf4WkB8X pic.twitter.com/mmH2iGUAqP — RTL Z (@RTLZ) February 18, 2020

Crowdfunding komt traag op gang in 2020

De markt voor crowdfunding komt maar moeizaam op gang in 2020. Dit meldt Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland.

