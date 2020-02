Must read: Negatieve rente is oké

Must read

Dubbele winst met Aziatische obligaties

Hoge coupons en ondergewaarderde munten maken Aziatische obligaties in lokale valuta aantrekkelijk. Tenminste, dat is de mening van obligatiebelegger Kheng Siang Ng van State Street Global Advisors. Door de opening van de Chinese obligatiemarkt is liquiditeit ook niet het probleem.

Hoe hard raakt de uitbraak van het coronavirus de olievraag?

OPEC en IEA hebben verschillende verwachtingen. Wie krijgt er gelijk?

Corona is echt enger

Vergelijk het coronavirus niet met het griepvirus! Nederlandse bedrijven voelen het inmiddels ook in hun portemonnee.

Obligatierevolutie?

Ook het rendement op schuldpapier kan worden verhoogd met factor investing, zegt BlackRock.

Meerderheid economen: Negatieve rente schaadt EU-economie NIET

ECB negative rates not harmful, but inflation rise to stay elusive: Reuters poll https://t.co/8MRfShhG6j pic.twitter.com/H8yMpWH0oN — Reuters (@Reuters) February 17, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Jeremy Grantham gaat voor groen

De waardebelegger verwacht heel veel van zijn groene Private Equity-investeringen.

Elektrische auto's zijn wél de oplossing

Want onze elektriciteit komt over 10 jaar grotendeels uit zon en wind, betoogt Jasper Vis, adviseur bij TenneT.

RobecoSAM: Ook de circulaire economie is een winstgevende business

Waarde creëren in een gesloten kringloop https://t.co/3u3A2RQxIA pic.twitter.com/ITQZGE9jfC — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) February 17, 2020

9 redenen om positief te zijn over technologie

Volgens Zvika Krieger van het World Economic Forum wordt 2020 het jaar van de vele technologische doorbraken.

Inflatie: Nu extra laag

Hoort de prijsontwikkeling van koopwoningen wel of niet thuis in de inflatieberekening?

Oops! Inflation rate in the Eurozone would be much higher if ECB were to include inflation of owner-occupied house prices. It could have important implications on nature of debate on Governing Council, brining forward discussions of when to start normalizing pol, Jefferies says. pic.twitter.com/dSAJS3YxA6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 16, 2020

De grote vijand van corporate Amerika

Hoezo eigenlijk?

Not one S&P 500 CEO is donating to Bernie Sanders https://t.co/yvbfP7Qvfa — MarketWatch (@MarketWatch) February 15, 2020

De nieuwe realiteit: Is er een probleem, bel de centrale bank

BOJ Kuroda says to consider more easing if virus impact becomes big: Sankei https://t.co/epQKuZTXRF pic.twitter.com/X7IDUQyEBi — Reuters (@Reuters) February 17, 2020