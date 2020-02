Must read: Op naar een nieuwe top!

Must read

Plus: Er dreigt een groene obligatiezeepbel, het is slecht spreiden met vastgoed, waardefactor is al eeuwenoud, en méér.

Groene zeepbel

Beleggers willen steeds meer impact creëren, maar als het aanbod de vraag niet kan bijhouden, dan ontstaat er een groene zeepbel. Kandidaat nummer één voor zo’n zeepbel zijn groene obligaties. Een groene deal op Europees niveau kan dit voorkomen, betoogt Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggen van ABN Amro.

Een nieuwe mijlpaal

Aandelenbeleggers laten zich door niets meer afschrikken. Het beklimmen van de wall of worries was nog nooit zo leuk.

MSCI World Index (EUR) - All time high! pic.twitter.com/ihDqrDG4hU — jeroen blokland (@jsblokland) February 12, 2020

Het komt wel goed met Azië

We verwachten dat het effect van de coronacrisis tijdelijk zal zijn - en dat de regionale groei dit jaar stabiliseert, na een serieuze vertraging in 2019. Dat schrijft @ArjenvDijkhuiz1 in zijn 'Visie op Azië 2020' https://t.co/OHVR8oed2P pic.twitter.com/akQdQixb7d — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 10, 2020

Vergeet vastgoed

Er zijn betere manieren om een portefeuille goed te spreiden.

De prijzen van aandelen en grondstoffen lopen niet gelijk

Blokland’s daily sketch is ready for publication: Commodities and equities are telling different stories https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/Fpp0Q5JocM — Robeco Asset Management (@Robeco) February 12, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Lars Dijkstra pleit voor écht actief

Lars Dijkstra, CIO van Kempen Capital Management, pleit in een open brief aan potentiële beleggingsklanten voor The Real Active. De wat?

Waarom zijn hedgefunds nog altijd zo populair?

Ze zijn immers duur en de rendementen vallen al jaren tegen. Julie Segal van de Institutional Investors denkt het antwoord te weten.

Drie (deels) Belgische pareltjes

Dit zijn de 3 aandelen uit de BEL 20 die de voorkeur genieten van de analisten https://t.co/cYu1JE127T — Oblis (@Oblis1) February 12, 2020

De waardefactor bestaat al héél lang

En is dus zeker geen uitvinding van Fama-French. Het zoeken naar (schijnbaar) goedkope assets is al zo oud als de mensheid. Uitvoerig maar zeer interessant verhaal.

Ken uw klant

Ook daarom zijn de banken in de weer met kunstmatige intelligentie.

Gemiddelde Nederlandse koopwoning kost inmiddels meer dan 3 ton

Locatie blijft wel belangrijk.