Must read: Dat kan nog hoger

Professionele beleggers wuiven zorgen coronavirus weg

De uitbraak van het coronavirus heeft (nog) geen effect op de beleggingsconsensus, zo constateert Eelco Ubbels van Alpha Research. Aandelen gaan van houden naar koop, opkomende markten blijven met obligaties én aandelen favoriet.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Vijf lessen van de grootste geknapte luchtbel ooit

De Nikkei 225 staat sinds 1989 evengoed nog op een verlies van 40%. Een drama waar beleggers veel van kunnen leren.

Tiktokken

Elke bullmarkt heeft een eigen mediaplatform. Deze keer is het Tiktok. Vraag uw kinderen meer hierover. Die zijn experts.

Overdreven reacties?

Of ligt het gewoon aan de berichtgeving...

News coverage of the novel coronavirus has been unusually heavy, even in comparison to other recent health threats, such as the Ebola outbreak in 2018 https://t.co/sO0u9DllW1 pic.twitter.com/8VxSbQLoia