Must read: Leren van de eighties

IEXFonds 40: Chinafondsen hard geraakt

De eerste maand van de nieuwe IEXFonds 40 is achter de rug. En wat voor eentje. Niet verrassend dat onze nieuw gekozen Chinafondsen hard geraakt zijn door virusangst onder beleggers.

Vermogensbeheerders behalen 15,3% rendement

Dat is gemiddeld over 2019. Althans voor een neutraal profiel. Beleggers met een offensieve portefeuille deden het veel beter.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Spannend jongensboek of slecht verhaal?

Credit Suisse Chief Executive Tidjane Thiam resigned in the wake of an espionage scandal. The bank said Thomas Gottstein would replace him. https://t.co/bogtxc3jLF