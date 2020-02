Must read: Viruspiek verwacht in maart

Een kijkje in de glazen Brexitbol

De Britse economie heeft zich tot nu toe wonderwel gehouden tijdens alle Brexitperikelen. Nu zijn ze uit de EU, maar de onzekerheid blijft.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Dit zijn de beste asset-allocatie-rapporten

De Asset Allocation Awards, de prijzen voor de beste assetallocatierapporten, zijn uitgereikt. Aberdeen Standard Investments ging naar huis met de mooiste prijs, de Asset Allocation Award Overall. Geen beleggingshuis gaf vorig jaar betere assetallocatie-adviezen af. Wie wonnen de andere prijzen?

Yield flink omlaag

The #yield on local currency emerging market #debt has dropped below 5%, the lowest level on record! pic.twitter.com/vDLXbvzJlW

Importheffingen omlaag

Virus piekt in maart

Maar het is wel een stijle klim

Nog een slachtoffer

Oops! Virus hits Bulk Shipping as Index slides more than 100%. The capesize index declined 50 points to a negative 183, down for the 39th straight session. https://t.co/CABrVKnMES pic.twitter.com/4E4HbRZNt2