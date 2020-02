Must read: Nu nog minder inflatie

Must read

De opmerkelijke winst van Passief

Ook in 2019 presteerde de passieve modelportefeuille IEX Index 20+ beter dan de actieve belegggingsconcurrent IEX Fonds 40. Beheerder Marcel Tak van de passieve modelportefeuille concludeert dat actieve aandelenselectie gemiddeld niet leidt tot betere beleggingsresultaten. "Het lijkt er op dat dit nog duidelijker geldt voor de markten waarvan je zou verwachten dat research tot een beter rendement leidt."

Van modellen naar data

Hoe kunstmatige intelligentie de financiële sector op zijn kop zet.

ABN AMRO rekent op nog minder inflatie

?????? We are more pessimistic on the inflation outlook than the ECB. Margin compression tends to drive companies to reduce costs rather than raise prices. This points to softening wage and employment growth and continued subdued inflationary pressures.https://t.co/vKFEJSRrVw — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 4, 2020

De olieprijs gaat inflatie zeker niet aanjagen

De #TTF gasprijs (month ahead) daalt tot het laagste punt sinds 2009! De milde winter, hoge voorraden én een ruim aanbod houden de prijs onder druk. Ook de prijzen voor kalenderjaren 2021, 2022 en 2023 vallen nu in rap tempo omlaag.



Eerdere analyse hier: https://t.co/eGMjg0kFFy pic.twitter.com/cNVnC4jHaR — Hans van Cleef (@hansvancleef) February 4, 2020

Minder rente, dus nog meer sparen

??Ondanks de lage #rente zetten we vorig jaar 12 miljard euro op onze spaarrekening, het hoogste bedrag sinds 2009.



Hoe dat komt? Dat lees je hier: https://t.co/b7f0qtsrLF pic.twitter.com/EMSBI6WYJ0 — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) February 5, 2020

Bestaat de waardepremie nog wel?

Ontdekker Ken French zou het niet weten.

ESG-trend helpt waarde-aandelen zeker niet vooruit

The ESG craze is likely contributing to the record-breaking - and widening - divergence between growth and value stocks. https://t.co/NfuLX3awCv pic.twitter.com/hJfpAdOanH — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) February 4, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Centrale banken eisen actiever klimaatbeleid

Steeds meer centrale banken zien voor zichzelf een actieve rol weggelegd in de strijd tegen klimaatverandering.

Pas op voor machtige ceo's

Want hoe machtiger, hoe groter de kans op een aandelencrash.

Brexit raakt Britse fintech niet

Het jaar 2019 was een recordjaar voor de Britse fintech-sector in termen van investeringswaarde. Fintechs haalden gezamenlijk een bedrag van 4,9 miljard dollar aan investeringen op, wat $1,3 miljard meer is dan het jaar ervoor. De Britse resultaten passen in een breder patroon van toegenomen investeringen.

Waarom de koers van Tesla explodeert

Sinds de zomer is de koers van het aandeel Tesla verviervoudigd. Pessimisten voorspelden nog niet zo lang geleden het einde van de automaker. RTL Z heeft het uitgezocht. Is er een link met de bitcoinrally in 2017?

Gewone griep is gevaarlijker

OPINION: Coronavirus fears are overblown -- instead, worry about the flu, which kills about 650,000 worldwide every year.https://t.co/PdzRcdVwIV — MarketWatch (@MarketWatch) February 5, 2020

Ook Robeco maakt zich weinig zorgen over het coronavirus