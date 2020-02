Must read: Corona hier, corona daar

Must read

“We gaan graag tegen de markt in”

Robeco Global Credit is het nieuwe breed gespreide bedrijfsobligatiefonds in de modelportefeuille IEX Fonds 40. Concurrerende fondsen en de benchmark zijn in de afgelopen jaren op grote afstand gezet. Portfoliomanager Reinout Schapers over de sleutels van dit succes.

Hoe link is het coronavirus?

Beleggingshuizen over het effect van het coronavirus op de Chinese economie, de rest van de wereld en op de markten.

This chart highlights why the Coronavirus is more dangerous for the global economy than SARS. Seventeen years ago, China’s GDP was 4% of the global total—it’s now 17%. https://t.co/G4XKy7cQka pic.twitter.com/LnYBPUI6Gu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 1, 2020

No market has suffered more from #China's viral outbreak than commodity shipping, where rates are down 99.95% this month. https://t.co/usFehXHJiO pic.twitter.com/mlKeH8KsIP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 1, 2020

En daar komt de coronaterugslag nog bij

China's industrial profits post first annual decline in four years https://t.co/6RuSkZDupR pic.twitter.com/8WH8m0YKuu — Reuters (@Reuters) February 3, 2020

Oh jee, Amerikaanse lange rente is weer lager dan de korte

In case you missed it: US Yield Curve, measured by 3mth/10y spread, is back in inversion. Yield Curve tends to be a good recession predictor. 3mth/10y yield spread hasn’t sent a false signal for more than 50yrs, BBG’s Authers says. pic.twitter.com/gxSXxn7OO1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 3, 2020

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Van meubels tot kleding

Waarom millennials liever lenen dan kopen.

Goede vooruitzichten IPO's in VS (niet Europa)

De beurs van New York heeft niet te klagen over beursgangen. In Europa ziet dat er heel anders uit.

Waarom rijken nog rijker worden

10. Private Asset Allocations: "Rich people own stocks. Poor people own houses." h/t @SamRo pic.twitter.com/0BGLWOaG4r — Callum Thomas (@Callum_Thomas) February 1, 2020

Als het te mooi is om waar te zijn, dan ...

Ben Carlson over zijn nieuwste boek Don’t Fall For It: A Short History of Financial Scams.

Prima plekkie

Is er nog toekomst voor fysieke winkels?

Detailhandel blijft ook groeien in 2020 en 2021. Maar ook: kritische consument dwingt winkelier tot transformatie. Lees er over in onze sectorprogronoses van Paul Metzemakers.https://t.co/HEKDk4kwoM pic.twitter.com/FE4bjgoIYF — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 31, 2020

Indiase zorgen

Indiase overheid doet (te) weinig om economie weer op gang te brengen.

Grootste pensioenfonds geeft goede voorbeeld

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, gaat de komende vijf jaar de beleggingsportefeuille verder verduurzamen. De CO2-uitstoot moet flink omlaag. https://t.co/vBvhq0qr4E pic.twitter.com/CxZ0ZYGSrW — RTL Z (@RTLZ) February 3, 2020

OPEC moet productie beperken