Must read: Dag dag Britten

Must read

Maar morgen is er nog niet veel anders. Plus; assetmanagers over het coronavirus en banken schuiven fondshuizen aan de kant.

Topfund: Als de markt maar beweegt

Topfund moet op basis van slimme algoritmes in alle marktomstandigheden rendement kunnen boeken. Voor 2019 – het jaar dat het valutafonds van start ging - staat er een winst van 28% op de teller. Oprichter en directeur Bryan Houben vertelt er meer over.

Zes EU-banken vallen door de ECB-mand

Begin 2019 was er één Europese bank die niet voldeed aan de vermogenseisen van de ECB, nu zijn het er zes. Een teken dat Europese banken nog altijd matig gezond zijn.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Assetmanagers over risico's coronavirus

Wat is het effect van het coronavirus op de Chinese economie, de rest van de wereld en de markten? Assetmanagers geven hun visie.

Het wordt erger

U.S. warns citizens against travel to China as the death toll from coronavirus tops 200 and the World Health Organization declares a global health emergency https://t.co/uqsSyFiisp via @brendagoh_ @muyxu pic.twitter.com/gdKZV11utj — Reuters (@Reuters) January 31, 2020

Niet alles wordt anders

Het VK blijft vooralsnog gewoon onderdeel van de Europese betaalruimte (SEPA). Overboekingen en automatische incasso’s in euro’s van/naar het VK kunnen dus gewoon verwerkt blijven worden, ook na de Brexit die vrijdag middernacht ingaat. https://t.co/BUATkTMtx1 — Betaalvereniging (@NLbetalen) January 30, 2020

Dit wel

"Three ways Brexit makes Britain stronger" https://t.co/xb5gedjfeT — Stephan Faris (@stephanfaris) January 30, 2020

Rabobank steekt miljoenen in deelsysteem elektrische scooters

Rabobank investeert enkele miljoenen in GO Sharing, een Nederlands deelsysteem voor elektrische scooters. Met de kapitaalinjectie van Rabobank en enkele partners wil GO Sharing verder groeien en meer steden aan het dienstenaanbod toevoegen. In totaal komt hiervoor zo’n tien miljoen euro beschikbaar.

De Twentse soap gaat door...

De Twentse ondernemer Gerard Sanderink kwam donderdag opnieuw met een reeks van beschuldigingen.

Banken schuiven fondshuizen aan de kant

Na ABN en Rabo gooit nu ook ING zijn vermogensbeheer drastisch om. De grootbanken gaan het zelf doen en stoppen om de kosten te drukken grotendeels met externe beleggingsfondsen. Profiteert de belegger daarvan?