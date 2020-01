Must read: Stomme waarde-aandelen

Must read

"De economische schade zal groter zijn dan bij SARS"

Hoe bang moeten beleggers zijn voor voor het nieuwe coronavirus? Vermogensbeheerder Valuedge heeft het risico in de portefeuilles inmiddels verlaagd. Renco van Schie, een van de oprichters van Valuedge, licht deze beslissing toe.

As a reminder, in 2003 when SARS broke #China was a USD1.7trn economy. Today it is USD13.7trn and contributes one-third to global GDP growth. I am not sure why markets have improved overnight. pic.twitter.com/Lfb7GgzZeV — Richard Yetsenga (@ricyet) January 28, 2020

ABN AMRO heeft er ook over nagedacht

The #coronavirus and the global economy.

??Economic impact of coronavirus likely significant but transient

??Epicentre of economic shock is China’s services sector

Read more:https://t.co/5RB6S4CfFJ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 28, 2020

De beste belegging van de laatste jaren

How housing became world’s biggest asset class: Until mid-20th century house prices across the rich world were fairly stable. Then they surged in relation to other prices and incomes. @TheEconomist

Citing data by @MSchularick et al

To find out why read: https://t.co/fWPiolDWNx pic.twitter.com/96L18m4koY — Adam Tooze (@adam_tooze) January 28, 2020

In de markt blijven is het beste

Steevast de markt goed timen levert niet zo veel extra op.

Robeco gaat het gesprek aan

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

AEX: van bankenindex tot techindex

ING zat altijd bij de grote vier van de AEX. Het aandeel is nu afgezakt naar plaats 6. Philips heeft ze net ingehaald. ASML is 17,6% van de index. pic.twitter.com/QNvpRC5meq — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 29, 2020

Blijf vooral goed spreiden!

Studie Vanguard: De beursimpact van vergrijzing is groot maar is geen aanleiding om anders te beleggen.

Lessen van Davos

De grote banken hebben het nog niet begrepen.

Beleggen in politiestaat China is niet zonder risico's

Met hoogwaardige technologie en miljoenen camera's ontwikkelt China zich tot de meest efficiënte politiestaat ter wereld. Voor beleggers is dat niet zonder risico.

Zijn waarde-aandelen echt zo goedkoop?

Een uitgebreide studie geeft daar het voorspelbare antwoord op.

Tech is eating the (investment) world: MSCI World Value Index has fallen to a record relative low against MSCI World Growth Index, acc to Bloomberg. An 15% rise in the gauge of cheaper global equities since 2006, the date of its rel peak, has been eclipsed by 120% surge in Tech. pic.twitter.com/BvA4oaAAhM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 29, 2020

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again.

I will never buy a value stock again. — Helene Meisler (@hmeisler) January 28, 2020

Rumour rond Kifid

Consumentenprogramma Radar stelde eerder deze week de onafhankelijkheid van het Kifid aan de kaak.

Saoedi's houden van wapens

Dat u weet wat er met het geld gebeurt dat u uitgeeft aan de pomp.

These countries have the biggest military budgets as a percentage of GDP https://t.co/E8miUotxRi #conflict #military pic.twitter.com/tVRm0kNBq4 — World Economic Forum (@wef) January 29, 2020

Quizz

Eén keer raden: Wat is het favieriete aandeel van millennials?

Hier is het antwoord.