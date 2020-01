Must read: Economie verdient een 9

Must read

Plus: Kansen grijpen in EM, ING is goed bezig, goed aandeel vasthouden is moeilijk, 20% assetmanagers verdwijnt, en méér.

Nu kansen grijpen in de opkomende markten

De beleggingsconsensus is opmerkelijk positief over aandelen én obligaties uit opkomende markten. Hoe terecht is dat? Ewout van Schaick (NN IP), Jelte de Boer (Optimix) en Bryan Carter (BNP Paribas AM) zien zeker mooie kansen, maar houden de bovengemiddeld grote risico's ook scherp in de gaten.

Rendement in 2020?

Hoe zijn dit jaar de kaarten geschud in de steeds moeilijker search for yield? Lees het in de special van IEX Profs.

ING is goed bezig

ING wordt door onderzoeker Corporate Knights geschaard onder de meest duurzame bedrijven van 2020. Het Canadese bedrijf heeft daarvoor een lijst opgesteld met honderd bedrijven die allemaal een omzet van tenminste 1 miljard dollar hebben.

Want de Nederlandse economie draait meer dan prima

Klaas Knot vindt dat de inkomenstenbelasting in Nederland omlaag kan - werk aan de winkel voor Rutte https://t.co/OEuo8UtYRo — Business Insider Nederland (@BINederland) January 26, 2020

En die lage rente dan, Klaas?

“Ik heb ook een brief gekregen dat ik geen rente meer krijg”. Het is wel jammer dat een hele generatie kinderen opgroeit zonder de sentatie rente” aldus @klaasknot in #buitenhof pic.twitter.com/xFIiMn151I — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 26, 2020

Lagere risico's stutten rendement

Juist voor beleggingen in aandelen EM blijkt de lowvol-strategie volgens Morningstar bijzonder succesvol.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Nederland heeft iets in te halen

"We moeten niet Gekke Henkie zijn" pic.twitter.com/deHNwTe2nd — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) January 26, 2020

Vasthouden van een aandeel is moeilijk

Zeker als er al een mooi rendement is geboekt. Waarom is dat?

Goldman Sachs bekent kleur

Goldman Sachs doet alleen nog aan IPO's mee als de board niet alleen gevuld is met witte mannen.

Meer overnames beleggingsindustrie

Een op de vijf fondshuizen zal de komende jaar verwijnen, zo is de verwachting.

ECB vindt zichzelf opnieuw uit

De ECB gaat naar zichzelf kijken. Een 'strategische review' moet de onrust binnen het bestuur van de bank in bedwang houden. Moeten we ons zorgen maken, of blijft alles toch gewoon hetzelfde? Filmpje van RTL Z.

De kloof tussen good en bad tech groeit

Aan de meeste technologieproducten - van chips tot pratende speakers - zal steeds minder worden verdiend.

Goudgraver gelooft in goudgraven