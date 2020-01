Must read: Koude Italiaanse winter

Must read

IEXFonds 40: 39% rendement

Reclame maken met rendement is meestal foute boel. Deze keer niet. Het best fonds in de IEXFonds 40 deed daadwerkelijk 39% in 2019. Hoe presteerden de andere fondsen?

De valutamarkt in 2020

Valuta-expert Ebury verwacht dat de dollar dit jaar aan kracht zal inboeten. Als het Chinees-Amerikaanse handelsconflict wordt bijgelegd dan zullen vooral valuta uit opkomende markten daarvan profiteren.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

BlackRock gaat bij Climate Action 100+

Na kritiek over het stembeleid, tekent de Amerikaanse assetmanager ook voor de afspraken van het Climate Action 100+ initiatief.

Koude Italiaanse winter

It has been a cold, hard winter for Italian bonds. Even Greece is looking sunny by comparison: @marcusashworth https://t.co/SS5YWHRwPS via @bopinion pic.twitter.com/9xtCUdiQuT — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) January 10, 2020

Nog een reden

Another reason why central banks cannot return to monetary normality: US corp credit spreads have lost touch w/fundamentals BUT this excessive narrowing of credit spreads compared w/interest coverage ratios poses no imminent threat as long as liquidity remains plentiful, GK says. pic.twitter.com/7CKULk4fPw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 10, 2020

Waarom Trump zoveel over aandelen praat

Waarom kleinere ETF-aanbieder het niet redden

Vanguard en BlackRock zijn erg dominant.

Nieuws van CES

Maar wacht, er is meer: dit zijn de gekste trends op #CES2020, opgetekend door @vissermarlou: https://t.co/lJ4GIseHxA — DFT (@dft) January 10, 2020

Themabeleggers Robeco stappen over naar concurrent

Een personele aderlating bij Robeco. De succesvolle themabeleggers Henk Grootveld, Christian Vondenbusch en Jeroen van Oerle namen vlak voor Kerst ontslag om bij Lombard Odier IM te beginnen. Nog meer nieuws van het financiële arbeidsfront: bestuurder Gerben Everts verlaat toezichthouder AFM.