Must read: Een beetje inflatie

Beschermd beleggen met ETF’s (maar niet voor iedereen)

In de VS zijn sinds kort ETF's met opties verkrijgbaar. Deze ETF’s bieden bescherming tegen koersdalingen, waar tegenover staat dat de potentiële winst gemaximeerd is. Marcel Tak vindt ze interessant, maar particuliere beleggers mogen ze niet kopen van de AFM.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vier megatrends in Azië

De opkomende economieën van Azië gaan een volgende fase van hun ontwikkeling in. Daarbij horen een betere gezondheidszorg, meer internetverkeer, regionale integratie en meer milieubewustzijn.

Stop green washing!

Detlef Glow roept de Europese beleggingsindustrie op te stoppen met green washing. De kans op ontmaskering is steeds groter en dat geldt ook voor de schade die misleidende communicatie over duurzaam beleggen aanricht.

Duitsland het duurst

Overal in Europa lopen de energieprijzen op. Duitsland is nu het duurst. Veel alternatieve energie en weinig tot geen overige bronnen. pic.twitter.com/CESrMFtyUD — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 7, 2020

Een beetje inflatie

Oops! #Eurozone inflation rate hits 6mth high of 1.3%. Core CPI accelerated to 1.3% as well. pic.twitter.com/V4yAU8l9KI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 7, 2020

Nog nooit zoveel bedrijven

Nederland telde op 1 januari van dit jaar 2.000.404 ondernemingen, het hoogste aantal ooit.

Dit mag u verwachten in 2020

En er zijn altijd beleggers die rijker zijn/worden dan u.

De markt reageert niet altijd zoals verwacht

Bijvoorbeeld op politieke ontwikkelingen.

Economische thema's in 2020